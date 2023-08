Il vestito crochet è il protagonista dell'estate 2023 e può essere indossato anche i primi giorni dell'autunno 2023. Il capo in questione è stato sfoggiato anche da Elisabetta Gregoraci, la quale è sempre pronta a lanciare le ultime tendenze della moda. Invece Emily Ratajkowski ha scelto degli shorts in denim. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire attentamente le ultime novità dei prossimi mesi.

Tendenze outfit

Il vestito crochet risulta essere molto delicato e soprattutto alternativo. Tutti i capi realizzati all'uncinetto sono di tendenza proprio in questi mesi e non solo.

L'abito in questione è stato scelto anche dalla bella Elisabetta Gregoraci, per avere un look fresco e comodo allo stesso tempo. Precisamente la conduttrice ha optato per un vestito a tinta unita. Anche altre celebrità hanno scelto il crochet, come Valentina Ferragni o Bella Hadid. I vari capi possono essere indossati in ogni occasione e quindi non possono mai mancare nel guardaroba femminile dei prossimi mesi.

Dettagli da copiare

Il vestito crochet bianco scelto da Elisabetta è abbastanza scollato e ha le spalline sottili. La Gregoraci ha aggiunto anche dei sandali con il tacco alto di colore marrone con lacci e intrecci alle caviglie. Poi non può mancare una giacca in denim, per avere uno stile molto casual.

Elisabetta ha sfoggiato anche dei gioielli argentati e dorati, un mix davvero irresistibile. Il vestito crochet può essere abbinato a degli occhiali da sole con montatura rosa e delle espadrillas. Per un look più sportivo sono perfette delle sneakers con la suola alta o bassa. Una nail art blu notte, una mini bag a mano, un berretto da baseball e l'outfit è completato.

Altri outfit da prendere in considerazione

Emily Ratajkowski ha indossato degli shorts in jeans. Quest'ultimi sono un pezzo strategico del guardaroba perché la versione più lunga si indossa durante tutto l'anno. Precisamente la modella ha optato per un paio di hot pants che sono perfetti per il mare e anche in città. Quindi in valigia non possono mai mancare.

Emily ha abbinato un tank top nero, una borsa in tela e delle sneakers bianche. La Ratajkowski ha realizzato sui suoi capelli una tonalità castano ramato davvero meraviglioso. La nuance calda esalta perfettamente la sua carnagione e rende l'intero outfit davvero meraviglioso. Gli shorts possono essere sfoggiati con una canotta a costine, sneakers colorate e cappellini di tendenza. Per la spiaggia si possono abbinare il pezzo sopra del bikini e una camicia aperta. Ai piedi sono indispensabili delle infradito, dei sandali con il tacco alto o degli stivali Texani. Uno zainetto in pelle, una nail art magenta e l'outfit è pronto per essere copiato.