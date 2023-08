I pantaloni a palazzo non devono mai mancare nel guardaroba femminile dell'estate 2023 e sono la giusta anticipazione Moda per il prossimo autunno 2023. Ultimamente questo capo è stato sfoggiato anche da Chiara Ferragni. Si può prendere in considerazione anche la gonna lunga indossata da Meghan Markle. Adesso è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le ultime novità dei prossimi mesi.

Tendenze della moda

I pantaloni a palazzo sono i giusti alleati per fare delle belle passeggiate o per sbrigare delle commissioni. Di questa idea è anche Chiara Ferragni che li ha sfoggiati con molta disinvoltura, per fare una bella passeggiata nel cuore di Milano.

Il capo in questione le regala uno stile casual e chic allo stesso tempo. I pantaloni a palazzo scelti dall'influencer sono in denim: precisamente il capo è realizzato con un lavaggio molto chiaro che assomiglia quasi al grigio. La nuance è ideale per accogliere la prossima stagione autunnale.

Dettagli da copiare

I pantaloni a palazzo sfoggiati da Chiara sono un modello a vita molto alta. Inoltre il taglio della gamba è oversize e baggy. Il capo è impreziosito da sottili bande laterali di colore nero. In questo modo i pantaloni risultano essere davvero unici. Ferragni ha abbinato una canotta in maglia a costine di colore nero. Un capo davvero leggero che lascia intravedere il reggiseno. Quest'ultimo Chiara lo ha scelto nero, ma può essere anche bianco o super colorato, per uno stile più sbarazzino.

Poi l'influencer ha optato per delle ciabatte basse in pelle. Inoltre non possono mancare un paio di occhiali da sole e una borsa shopper grande. Sono ideali anche un top a fascia e dei sandali con il tacco basso o delle sneakers. In questo caso si possono abbinare una nail art arancione, un berretto da baseball e un blazer a quadri e l'outfit è davvero terminato.

Altre proposte da scoprire

Invece Meghan Markle ha sfoggiato una gonna lunga di colore caramello davvero irresistibile. Si tratta di un modello a tubino con una fascia molto ampia in vita. Inoltre ha optato per un dolcevita smanicato della stessa tonalità. La gonna lunga è davvero un passepartout e può essere scelta ad ogni età e con qualsiasi tipo di fisico perché avvolge le forme e le sottolinea dolcemente.

Questo capo può essere abbinato a una t-shirt basic e a un paio di sneakers con la suola alta o bassa. Oppure sono ideali un crop top e delle décolleté colorate con il tacco alto. Nelle serate più fresche si possono aggiungere una giacca in denim o un cardigan. Immancabili una nail art turchese e una mini bag a mano. Adesso resta solamente il tempo di scegliere e sfoggiare la proposta preferita.