Gli shorts in denim non devono mai mancare nel guardaroba femminile della parte finale dell'estate 2023. Questo capo ultimamente è stato sfoggiato anche da Martina Colombari. Invece la bella Elisabetta Canalis ha scelto un meraviglioso bikini nero. Entrambe le proposte sono perfette in ogni occasione. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da molte donne, per scoprire attentamente tutte le novità dei prossimi mesi.

Novità moda, gli shorts in denim

Gli shorts in denim sono un capo essenziale delle tendenze moda da mettere subito in valigia.

Oltre a Martina Colombari, il capo in questione è scelto anche da influencer, fashioniste e da tante altre celebrità. Ritorniamo all'attrice che ha sfoggiato dei pantaloncini di colore bianco: sono adatti per molte occasioni, per un successo sempre assicurato. Gli shorts in denim possono essere utilizzati per creare degli outfit total white, colorati o molto più alternativi. Quindi per fare tutto questo basta utilizzare solamente la fantasia.

Dettagli da scoprire

Gli shorts in denim di colore bianco sono rigorosamente a vita alta. La conduttrice ha pensato di abbinare questo capo a una blusa fiorita. Quest'ultima è coloratissima e si coordina alla perfezione al sandalo di colore prugna con il tacco alto e sottile.

Invece per avere un outfit meno appariscente si può optare per una camicia a righe oversize. Inoltre non possono mancare un paio di sneakers in tela e un cappello da baseball. Per la spiaggia i pantaloncini possono essere indossati con il costume intero cut out o il bikini, degli occhiali da sole e delle ciabatte sliders. In montagna gli shorts sono perfetti con una camicia in flanella e degli scarponcini.

Una nail art giallo fluo, un marsupio in pelle e il look è pronto.

Altre proposte da seguire

Elisabetta Canalis ha indossato un bikini nero e questo è sempre di tendenza. Precisamente il modello scelto dalla showgirl è con i brillantini. Si tratta di un capo sensuale e davvero molto audace. Il bikini può essere utilizzato per creare tanti outfit e per questo motivo è proprio il capo essenziale della stagione estiva.

Elisabetta ha pensato di aggiungere dei micro orecchini dorati e degli occhiali da sole. Il bikini nero può essere abbinato a delle ciabatte in gomma e un copricostume in crochet. Il top a triangolo può essere indossato sotto a un vestito trasparente e a dei sandali gioiello. In questo caso il make up è ideale sui toni dell'argento. Il costume può essere sfoggiato con una camicia e dei pantaloni neri sempre di lino. Delle ciabattine in pelle, una tote bag nera e una nail art fucsia completano alla perfezione l'intero outfit.