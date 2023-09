Blazer in pelle e gonna a portafoglio faranno parte strutturale delle tendenze moda autunno 2023: testimonial dei due capi Melissa Satta e Zoe Kravitz, due bellezze iconiche e assolute in grado perciò di dettare le mode.

Entrambi i capi possono andar bene per donne di qualsiasi età e a prescindere dalla temperatura esterna, scopriamo qualche dettaglio in più insieme.

Novità della moda autunno 2023, il blazer in pelle

Il blazer in pelle sarà un capo fondamentale nei prossimi mesi. La pelle è perfetta per creare degli outfit glamour, urban e sofisticati, il blazer invece risulta essere molto versatile ed impiegato per degli outfit originali e di tendenza.

La vecchia giacca sartoriale può dunque finire in soffitta, d'ora in poi andrà di Moda quella sintetica e sostenibile. Anche la showgirl Melissa Satta, impegnata nel lancio di un nuovo profumo femminile, ha sfoggiato un blazer in pelle di colore marrone.

La Satta gli ha abbinato degli shorts coordinati e una t-shirt di colore bianco. Completano il tutto degli stivali con il tacco alto e una mini bag a mano di colore rosa.

Dettagli sofisticati ed eleganti

Il blazer in pelle riesce ad adattarsi a look sempre diversi e può essere scelto a temperature e per occasioni diverse. Il capo in questione può essere indossato con una camicia bianca e dei jeans o abbinato a un vestito stretch.

Una borsa a tracolla e stivali slouchy con il tacco sottile completano il quadro degli accessori in cui non è comunque possibile non includere anche dei gioielli vistosi e una nail art blu notte.

E l'acconciatura? I capelli possono essere lasciati sciolti come deciso dalla Satta che ha optato per uno styling liscio oppure legarli risultando comunque eleganti e alla moda.

La gonna a portafoglio

Anche la gonna lunga segnerà la tendenza dei prossimi mesi: delle icone dello spettacolo questa volta a venirci in soccorso è Zoe Kravitz che per il suo look ha scelto un modello a portafoglio perfettamente adattabile a qualsiasi outfit autunnale.

La gonna scelta dalla cantante statunitense è realizzata in seta ed è di colore blu elettrico. A completamento del look un top nero semi-trasparente, delle slingback nere e una borsa a spalla in pelle. La gonna a portafoglio può essere sfoggiata con crop top, bluse in seta e tacchi vertiginosi mentre per un look casual si può optare per delle semplici sneakers.

Uno zainetto in pelle colorata, una giacca in denim e una nail art nera e l'outfit è subito pronto!