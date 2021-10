E-Smart è un distributore di luce e gas presente sul mercato dell'energia dal 2005, facente parte del più grande gruppo Evolve. Con il numero verde E-Smart è semplice entrare in contatto con l'azienda. Sono molti i servizi del gruppo realizzati, anche con importanti partnership, come ad esempio studiare soluzioni innovative di efficienza energetica a clienti residenziali, aziende e pubblica amministrazione, la cogenerazione, lo studio di fattibilità e la posa di impianti fotovoltaici e solari e ovviamente la distribuzione di corrente elettrica e gas metano.

In merito alla produzione di energia verde la compagnia è in grado di elaborare uno studio di fattibilità, individuare la migliore tecnologia e installare l'impianto che più va incontro ai bisogni del cliente. Come anche redigere una diagnosi energetica per limitare i consumi e la dispersione di calore all'interno dell'edificio, individuando eventuali problematiche e ponendo soluzioni integrate al cliente finale.

Numero verde E-Smart: come contattare l'assistenza via telefono da rete fissa o cellulare

E-Smart mette a disposizione dell'utenza un numero verde gratuito raggiungibile da rete fissa all'800 684 854, mentre da telefono cellulare va digitato lo 02 5543001 con il costo in base al proprio piano telefonico, mentre per inviare un fax il numero è 02 55430049.

L'assistenza clienti di E-Smart è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:30. È possibile scrivere anche una mail per richiedere informazioni alla casella info@e-smart.it oppure recarsi sul sito aziendale e nella pagina contatti compilare il form con tutti i dati richiesti e l'oggetto della richiesta. In caso di guasti o malfunzionamenti sul sito aziendale viene segnalato di contattare direttamente il numero verde 800 684 854 o mettersi in contatto con gli uffici di Milano.

Sul sito è presente anche un'ampia area clienti denominata "Sportello Online" dove una volta eseguito il login con il proprio account si potranno fare diverse operazioni tra cui:

inviare l'autolettura dei propri consumi di gas per una fatturazione precisa e puntuale

cambiare il recapito a cui inviare la fattura

visualizzare lo storico dei consumi, le fatture pagate e in sospeso

richiedere informazioni generiche o inviare un reclamo

C'è anche un'ampia sezione definita genericamente "Modulistica" dove è possibile trovare vari documenti utili tra cui la richiesta di voltura sia per l'utenza della luce che per il gas, come anche i modelli per la richiesta di IVA agevolata, o le accise al 10%, oltre a vari modelli di reclami o per i pagamenti bancari.

Numero verde E-Smart: offerte luce e gas nel mercato libero o Placet

L'azienda mette sul mercato due tipi di offerte: quelle comprese nel mercato libero quindi soggette a variazioni di prezzo e quelle Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela). E-Smart si rivolge soprattutto a quelli che definisce "Grandi clienti" ovvero quelle utenze aziendali che hanno nel consumo di luce e gas una delle prime voci di costo. Proprio per sua stessa natura l'offerta proposta nel mercato libero è competitiva perché resa possibile da una costante ricerca delle migliori condizioni di mercato. Mentre le proposte Placet sono le offerte, sempre nel mercato libero, che prevedono condizioni contrattuali fisse e la composizione del prezzo definito da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ogni trimestre. Vista la varietà e l'alto numero delle compagnie del mercato energetico attive con diverse offerte e prezzi, si consiglia di visitare la pagina Abbassa Bollette, dove si trovano i migliori operatori regolarmente iscritti e verificati da Arera.