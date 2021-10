Madogas è una società energetica che da oltre 30 anni si occupa della fornitura di luce e gas nei territori della Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo. Al fianco di famiglie e aziende con prodotti e servizi di qualità, offre alla sua clientela diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, con cui chiedere assistenza, ma anche informazioni per conoscere e attivare le offerte abbassa bollette proposte dalla società. Madogas è presente in Puglia e in Abruzzo con diversi sportelli informativi.

Come raggiungere il servizio clienti di Madogas attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Madogas risponde al numero verde 800.013.337. L'assistenza è accessibile tramite un messaggio su WhatsApp al numero 351.169.62.93 e via email ai seguenti indirizzi:

per informazioni generali info@madogasnaturalenergy.com ;

; per reclami (posta certificata) reclamiemmediesse@pec.it ;

; logistica (posta certificata) logisticaemmediesse@pec.it.

L'azienda è attiva anche con delle filiali, in cui si possono richiedere informazioni o attivare le offerte, nelle città di: Andria (Barletta), Cerignola (Foggia), Corato (Bari), Fasano (Brindisi), Locorotondo (Bari), Modugno (Bari), Orta Nova (Foggia), Polignano a Mare (Bari), San Severo (Foggia), Terlizzi (Bari) e Vasto (Chieti).

L'attività di Madogas nel Mercato Libero con la vendita di forniture di energia elettrica e gas

Madogas opera nel Mercato Libero e si occupa della vendita di forniture di energia elettrica e gas, garantendo al suo bacino di clienti tariffe personalizzate in base alle esigenze dell'utente e le migliori quotazioni di mercato. Le offerte sono rivolte a utenze private, imprese, condomini e pubblica amministrazione e sono articolate per fasce orarie o in modalità monoraria.

I prezzi possono essere bloccati per 12 o 24 mesi oppure indicizzati.

Chi sceglie Madogas può contare sulla qualità, l'affidabilità e la sicurezza della fornitura, e l’azienda garantisce un risparmio certo sulle spese per il gas naturale e l'energia elettrica. L'attivazione è semplice e gratuita e l'analisi dei consumi è chiara grazie alle bollette trasparenti.

Madogas ha un occhio di riguardo verso la salvaguardia dell'ambiente, proponendo offerte con energia proveniente da fonti rinnovabili, come parchi eolici e impianti fotovoltaici, e reinvestendo parte dei costi della bolletta per la salvaguardia di boschi, parchi e riserve naturali.

Come richiedere l'allaccio per la fornitura di energia elettrica o gas a Madogas

L'allaccio per la fornitura di energia elettrica o gas può essere richiesto a Madogas tramite: il numero verde 800.013.337, la compilazione del modulo presente sul sito internet o facendo richiesta presso una delle filiali presenti nel territorio della Puglia e dell'Abruzzo. Dopo il sopralluogo di un tecnico, il preventivo di allaccio arriverà entro 20 giorni lavorativi. Dopo che il cliente l'avrà compilato e rinviato al fornitore, l'allaccio del contatore verrà effettuato entro 60 giorni.

Per le sue forniture di gas la società mette a disposizione della clientela il Gnl, il gas naturale liquefatto, costituito da metano (per una percentuale che oscilla tra il 90 e il 99%) e da altri gas come il butano e l'etano. Questa tipologia di gas è economica ed ecocompatibile con l'ambiente. L'offerta di gas è rivolta anche per utenze industriali, di autotrazione, cogenerazioni e marittime.

Madogas si occupa anche della fornitura di Gpl (Gas propano liquido) per utenze private, aziendali e pubbliche con trasporto sul posto e forniture di bomboloni a norma.