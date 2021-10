Egea è una società multiutility con sede ad Alba (Cuneo) che opera nel campo delle forniture di luce e gas, del servizio idrico e del teleriscaldamento. Per andare incontro alle esigenze della clientela mette a disposizione diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, con cui si possono ottenere informazioni sui servizi e sulle offerte abbassa bollette proposte dalla società.

Come raggiungere il servizio clienti di Egea attraverso il numero verde

L'assistenza di Egea è raggiungibile attraverso il numero verde 800.44.10.10 e il cliente in pochi semplici passi può inviare la lettura del contatore, chiedere informazioni sul servizio luce, gas e idrico e sul teleriscaldamento.

Si può entrare in contatto con il servizio clienti anche attraverso l'indirizzo email servizioclienti@egea.it o il form compilabile tramite l'area contatti presente sul sito aziendale.

La fornitura può essere gestita in autonomia anche per mezzo dell'area clienti presente sul sito, basta fare login con le proprie credenziali di accesso.

Gli sportelli informativi di Egea presenti nel territorio nazionale

L'assistenza clienti di Egea è disponibile presso gli sportelli informativi dislocati in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia e presenti nelle province di:

Cuneo : sede centrale di Alba, Bra, Busca, Cuneo, Caraglio, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Mondovì, Ceva, Cortemilla, Santo Stefano Belbo, Chiusa di Pesio, Dogliani;

: sede centrale di Alba, Bra, Busca, Cuneo, Caraglio, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Mondovì, Ceva, Cortemilla, Santo Stefano Belbo, Chiusa di Pesio, Dogliani; Torino : Carmagnola, Rivoli, Pinerolo.

: Carmagnola, Rivoli, Pinerolo. Asti : Nizza Monferrato, Asti;

: Nizza Monferrato, Asti; Alessandria : Valenza;

: Valenza; Novara ;

; Monza-Brianza : Besana in Brianza, Burago di Molgora;

: Besana in Brianza, Burago di Molgora; Milano : Casarile;

: Casarile; Savona : Cairo Montenotte, Loano;

: Cairo Montenotte, Loano; Firenze : Borgo San Lorenzo;

: Borgo San Lorenzo; Ragusa : Modica, Ragusa;

: Modica, Ragusa; Reggio Calabria : Polistena;

: Polistena; Salerno : Malori;

: Malori; Napoli : Somma Vesuviana;

: Somma Vesuviana; Bari : Gioia del Colle, Bari, Noci, Ruvo di Puglia;

: Gioia del Colle, Bari, Noci, Ruvo di Puglia; Lecce: Galatina.

L'attività di Egea nel settore del Mercato Libero

Egea è una multiutility che opera nel Mercato Libero e si occupa della produzione e della vendita di energia elettrica, della vendita e distribuzione del gas naturale, della produzione, distribuzione e vendita dell'energia termica per il teleriscaldamento, della raccolta e dello spazzamento dei rifiuti e del servizio idrico integrato.

Nel territorio del Piemonte è la seconda realtà industriale di settore per quanto riguarda il numero di clienti serviti e la società si pone l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di sostenibilità per contribuire al benessere e alla crescita del territorio in cui opera, tutelando l'ambiente e riducendo l'impatto generato dalle attività industriali.

Per tale motivo ha scelto la cogenerazione e il teleriscaldamento, non solo per ridurre l'impatto ambientale, ma anche per migliorare l'efficienza energetica.

Le offerte luce e gas proposte da Egea

Le offerte luce e gas di Egea si rivolgono sia alla clientela privata, che a quella business. Le tariffe possono essere a prezzo indicizzato, che permettono un risparmio garantito del 20%, o variabile molto concorrenziale, in base all'andamento della Borsa Elettrica Nazionale. L'offerta eco sostenibile "Casa verde 24", invece, offre energia 100% green a prezzo bloccato per 24 mesi.

Si possono attivare anche le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), in cui il prezzo e le condizioni contrattuali vengono stabilite come da delibera Arera. In questo caso il prezzo può essere variabile (con il prezzo della componente energia che varia ogni mese) o fisso (prezzo invariabile per 12 mesi).