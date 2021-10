E.on Energia è uno dei principali operatori energetici presenti sul mercato italiano, che propone soluzioni del tutto innovative ed efficienti allo scopo di consumare meno e puntare ad uno sviluppo sostenibile. La società è stata attualmente scelte da oltre 900.000 clienti privati, ma anche grandi e piccole imprese e amministrazione in tutto il Paese. Tra i più grandi operatori energetici al mondo a capitale privato, E.ON Energia conta circa 78mila dipendenti. La società si avvale di un team di circa cinquecento collaboratori che controllano un nucleo di società, fornendo ogni anno oltre 11 Twh di energia verde garantita all'origine.

Bisogna sottolineare che la società ha scelto un’ideologia che si contrappone totalmente agli sprechi e che coinvolge tutti, dai consumatori ai clienti e dipendenti e propone dei progetti integrati in tutti gli utenti cui possono partecipare e al risultato finale.

Contattare direttamente il servizio clienti della società E.on Energia

La sede dell'azienda è in Germania, a Essen ma è possibile per tutti un contatto diretto con la società anche dall'Italia. Il servizio clienti , infatti, è sempre raggiungibile anche se con diverse modalità. Per i privati ​​che chiamano da casa, il servizio clienti è disponibile dalle ore 8:00 alle 22:00 per parlare direttamente con un operatore. Dalle ore 22:00, invece, alle ore 8:00 e nei giorni festivi è disponibile il supporto virtuale ed è possibile anche prenotare un appuntamento con un operatore per i giorni successivi.

Il numero per chiamare dall'Italia è 800 999 777 e dall'Estero 02 9164 6102.

Anche i professionisti e le imprese possono contattare il servizio clienti dalle ore 8:00 alle ore 22:00 e parlare con un operatore oppure approfittare del supporto virtuale nelle altre fasce orarie. In questo caso il numero di telefono dall'Italia è 800 999 222 e dall'estero 02 9164 6103.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le grandi imprese possono mettersi in contatto direttamente con il Key Account Manager all'indirizzo email "grandiaziende@eon-energia.com" oppure avvalendosi del fax al numero 800 994 422. Gli utenti interessati ad interagire con l'azienda direttamente da casa possono usufruire del servizio di videochat E.on , il servizio innovativo per entrare virtualmente nel punto E.on direttamente da casa.

L'impegno dell'azienda per un futuro più sostenibile

E.on è sensibile al problema dell'inquinamento e quindi punta a un modello di sviluppo sostenibile che pensa anche ai bisogni futuri oltre che ai consumi attuali. L'obiettivo è quello di rendere l'energia più pulita e di rendere i consumi della clientela più intelligenti in modo da fornire energia green a tutti gli utenti. A causa dell'energia utilizzata in maniera nociva, infatti, viene emesso il 70% dei gas serra che causano cambiamenti climatici come il surriscaldamento globale. E.on energia vuole impegnarsi in modo da migliorare la vita delle persone per un futuro sostenibile.

La società punta a un modello di sviluppo sostenibile e al risparmio dei consumatori

Proprio a proposito della sostenibilità, E.on Energia specifica sul suo sito ufficiale anche quanto sia importante ridurre le quantità di CO2, uno dei principali gas serra, nell'ambiente. L'impegno che la società prende insieme ai suoi clienti, è quello di rendere oceani e foreste più pulite e ridurre tale gas serra. Infine la società contribuisce anche al risparmio dei consumatori, evitando gli sprechi e garantendo una bolletta più equa. Per conoscere tutte le offerte inerenti alle bollette di luce e gas , vi invitiamo a visitare il canale del nostro sito Abbassa bollette.