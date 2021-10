L'azienda Egeria è sinonimo di professionalità e risparmio per tutti i suoi clienti, in modo da garantire servizi concorrenziali in ambito dei mercati energetici. La società è capace di proporre alle imprese delle offerte convenienti per la fornitura di gas metano ed energia elettrica adattate alle esigenze specifiche di ognuno. Per questo Egeria garantisce un livello di servizio elevato e un saving significativo. L'azienda rappresenta un nuovo modo di concepire la vendita di energia alle società che si focalizzi sul reale fabbisogno energetico inerente alle tipologie di attività e ai servizi di assistenza dedicati.

Ma come sarà possibile per i clienti interessati mettersi direttamente in contatto con Egeria Energia?

Come mettersi in contatto direttamente con Egeria Energia e usufruire dei suoi servizi

La sede principale di Egeria Energia si trova a Milano e precisamente a via Maurizio Gonzaga, 5. Il numero verde del Servizio Clienti è +39.02.36747074 oppure +39.389.2898620. Inoltre, è anche disponibile il Fax al numero 02.3655.6797 ed è possibile contattare la società di energia direttamente sul sito ufficiale tramite un form predisposto appositamente per inviare un messaggio diretto. Tra i recapiti forniti dall'azienda vi sono anche degli indirizzi email dedicati al servizio clienti (assistenza@egeria-energie.it), al servizio di informazioni (info@egeria-energie.it), all'autolettura (autolettura@egeria-energie.it) e ai reclami (reclami@egeria-energia.it).

L'azienda si avvale di nuove tecnologie per sfruttare al meglio l'energia

Egeria è una azienda di energie che è sensibile al problema dell'inquinamento e punta ad un modello di sviluppo sostenibile che tenga conto anche dei bisogni futuri. Al centro dell'operato della società vi è la necessità di preservare le importantissime risorse del pianeta, che devono essere utilizzate in maniera intelligente.

A tal proposito bisogna rendere la produzione energetica più efficiente, valorizzando anche il risparmio energetico. Egeria si impegna quotidianamente a sviluppare nuove tecnologie con l'obiettivo ben preciso di sfruttare al meglio le fonti di approvvigionamento di energia. La società offre infatti alla sua clientela un valido supporto per l’ottimizzazione delle risorse delle imprese clienti.

Il servizio di consulenza offerto da Egeria Energia alla sua clientela

Il servizio di consulenza offerto da Egeria Energia si rivolge direttamente ed in via elettiva alle Utenze Business. In particolare i professionisti che fanno parte del team di Egeria assicurano ai propri clienti un affiancamento consulenziale costante. Tale supporto viene offerto anche nell’ambito dei servizi integrati, aggiornandoli sulle modalità di approvvigionamento ottimali tenendo conto della situazione di mercato. L'obiettivo è quello di fornire ai clienti un'assistenza efficiente a 360°. Inoltre la società fornisce assistenza alla clientela nella risoluzione dei problemi inerenti alla fornitura di energia elettrica. A tal proposito risulta fondamentale il contenimento dei costi legati al fabbisogno quotidiano di energia per tutte le imprese. Difatti l'imprenditore non sempre riesce ad orientarsi in maniera semplice nel momento in cui deve selezionare l’offerta davvero più vantaggiosa per la sua attività. In questo panorama così complesso l'azienda di energia offre un valido supporto alla clientela in quanto si prefigge di diventare un saldo punto di riferimento per le imprese.

