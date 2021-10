Energ Power Italia fornisce energia green al 100% a clienti privati e professionisti. Opera su tutto il territorio nazionale nel totale rispetto della filiera del settore, dal produttore al consumatore. L’azienda appartiene al Gruppo Energ Power AG, un’importante realtà imprenditoriale del settore energetico con sede in Svizzera, già presente da tempo sul mercato internazionale come operatore finanziario e grossista. Il gruppo ha deciso di investire, da qualche anno, anche in Italia, creando Energ Power Italia S.p.A. per operare sul mercato libero dell’energia.

Caratteristica principale dell’azienda è la sua politica “green”, orientata fortemente alla diffusione di una cultura energetica sostenibile.

Numero verde Energ Power Italia per avere informazioni sui servizi

Energ Power Italia mette impegno ed entusiasmo per cercare di rimanere sempre al fianco dei suoi clienti e trasformare le loro esigenze in soluzioni ottimali. I clienti rappresentano la vera forza del Gruppo, ed è per questo che ogni persona che entra in contatto con i suoi operatori, viene accolto con professionalità, integrità e trasparenza.

Meritare la fiducia dei clienti significa mantenere nel tempo le promesse, grazie ad un comportamento etico e coerente.

Obiettivo dell'azienda è che ogni cliente che sceglie il Gruppo per l’approvvigionamento di gas naturale ed energia elettrica, possa contare su offerte a prezzi convenienti, con contratti semplici e trasparenti, bollette di facile lettura ed un supporto di consulenza di alta qualità.

A tal proposito, l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti un numero verde di riferimento, 800 43 43 46, attivo dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì. Inoltre, è possibile inviare e-mail all’indirizzo di posta elettronica commerciale@energpower.it e visitare il sito web dell’azienda, grazie al quale si potrà avere un’ampia panoramica delle offerte dedicate alla fornitura di gas e luce per la casa e le aziende.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dalla piattaforma sarà possibile accedere a ‘My EPI’, un’area personale dell’utente dove poter controllare, velocemente e nel dettaglio, la propria fornitura e i propri consumi.

Ricordiamo che, per approfondire il panorama delle novità in campo energetico, può essere utile visitare la pagina Abbassa Bollette di Blasting News.

Il codice etico aziendale

Il codice etico dell’azienda definisce i valori e i principi che caratterizzano le attività della rete di distribuzione per il perseguimento degli obiettivi prefissi. L’osservazione di questi principi sono condizioni fondamentali ed essenziali per mantenere alta, nel tempo, l’affidabilità e l’immagine dell’azienda.

Il codice etico determina e vincola i comportamenti di tutti i collaboratori del gruppo nelle attività quotidiane e nel contatto con gli utenti.

Certificazione degli impianti di produzione e sostenibilità

Energ Power Italia, grazie al Certificato di Garanzia di Origine, assicura che i suoi impianti non impattino sui territori e sulle comunità locali nelle quali opera. Si tratta di un certificato internazionale che attesta la sostenibilità ambientale in tutte le fasi di produzione.

Il gruppo persegue costantemente il fine di una gestione etica e responsabile delle risorse naturali, attuando soluzioni volte a migliorare l’impatto ambientale nel corso di tutte le sue attività. Un futuro più green, a tutela dell’ambiente, dipende anche dalle innovazioni e dai cambiamenti che Energ Power Italia promuoverà come valori fondamentali. Grazie al suo impegno, riesce a coniugare valore economico, sociale ed ambientale con l’intento di soddisfare le aspettative di tutti coloro con i quali entra in relazione: clienti, dipendenti, fornitori, istituzioni del territorio e comunità locali.