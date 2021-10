Gala Energia è una compagnia energetica, con sede a Roma, che lavora nell'ambito della fornitura dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi per l'efficientamento energetico. Tra i più importanti operatori energetici all'interno del Mercato Libero, Gala Energia offre ai suoi clienti diversi contatti, tra cui il numero verde, utili per ricevere assistenza sulla propria fornitura e sulle offerte abbassa bollette.

Gala Energia: il numero verde

Gala Energia mette a disposizione degli utenti domestici di luce e gas il numero verde 800.973.339, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

L'assistenza è raggiungibile anche tramite email all'indirizzo assistenza@gala.it.

Per quanto riguarda le aziende, i condomini e la pubblica amministrazione, il numero verde a disposizione è: 800.973.366. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, anche all'indirizzo email assistenza@gala.it.

Entrambi i numeri gratuiti possono essere utilizzati per fornire l'autolettura (che può essere comunicata tra il giorno 20 e l'ultimo del mese). I dati sulla lettura del proprio contatore possono essere inviati anche tramite email agli indirizzi autolettura.elettrica@gala.it o autolettura.gas@gala.it.

Gala Energia: come segnalare i guasti

Per la segnalazione guasti di forniture di luce e gas, Gala Energia non mette a disposizione un proprio numero verde, questo perché nella prima pagina della bolletta, nel box informativo che si trova sotto l'intestazione, viene direttamente indicato il numero gratuito del distributore di appartenenza.

In questa maniera il cliente può contattarlo direttamente, con la possibilità di chiedere un intervento repentino per qualsiasi problematica tecnica.

Per altri richieste di tipo contrattuale o commerciale, Gala Energia è raggiungibile tramite email ai seguenti indirizzi:

modifiche contrattuali o richieste tecniche: connessione@gala.it ;

; attestazioni di pagamento: attestazioni.pagamenti@gala.it.

Per le contestazioni, segnalazioni o reclami è disponibile l'indirizzo di posta certificata reclami@pec.gala.it.

Gala Energia, leader nel Mercato Libero

Gala Energia è stata fondata nel 2001, anche se la sua costituzione risale al 1980. Negli anni è riuscita ad avere un posto d'onore nel mercato dei fornitori di gas naturale, dell'energia elettrica e dei servizi dell'efficientamento energetico, diventando per due anni di seguito il quarto operatore nazionale del Mercato libero dell'energia (fonte Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

Tra gli obiettivi dell'azienda c'è la diffusione della cultura dell'efficienza energetica, per migliorare la qualità della vita e abbattere l'impatto ambientale. Per questo motivo è nata un partnership con Legambiente e la sfida è quella di produrre un'energia pulita e a costo più basso, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, e garantire in questo modo una casa più efficiente, che porti a risparmiare in bolletta fino al 70% delle spese.

Gala Energia per utenze domestiche e imprese

Gala Energia propone all'utenza delle offerte riguardanti le forniture di luce e gas a uso domestico o destinate alle imprese, i liberi professionisti e i titolari di partita Iva. Tutto può essere attivato comodamente da casa, grazie ai servizi online messi a disposizione, come l'Area Clienti.

In termini di trasparenza, la compagnia dispone di una bolletta della luce e del gas chiara, in cui attraverso dei grafici a torta vengono mostrate tutte le spese e i consumi, in maniera tale da consentire anche un facile confronto tra le spese attuali e quelle avvenute nelle fatture precedenti.