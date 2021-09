I clienti Iren Energia che necessitano di assistenza possono usufruire del numero tecnico commerciale, differenziato rispetto a quello destinato in modo specifico al teleriscaldamento. I motivi per i quali può rendersi necessario un contatto via telefono al numero verde Iren sono molteplici. Dalla presenza di possibili anomalie all’interno delle bollette luce e gas al verificarsi di disservizi rispetto alla fornitura di luce e gas. Ulteriori richieste possono riguardare problemi con l’allacciamento.

In casi come questi, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica al numero verde 800.96.96.96.

È presente anche una funzione utile per effettuare una segnalazione relativa a guasti o altre problematiche pratiche. In merito a quanto riportato sinora, è utile ricordare che il numero verde da utilizzare è diverso in caso di guasti al Teleriscaldamento. Per questa eventualità, il numero di segnalazione è l’800.25.55.33.

Iren Energia: differenza tra numero verde per assistenza del teleriscaldamento e numero unico tecnico commerciale

Nel canale Abbassa Bollette ci sono numerosi articoli che offrono informazioni su come contattare il proprio gestore di luce e gas. Dal punto di vista pratico, è quindi importante segnalare la distinzione tra il numero verde dedicato all’assistenza tecnica del teleriscaldamento e il numero unico per l’assistenza tecnico commerciale.

Nel primo caso, il numero da comporre è l’800.25.55.33. Mentre nel secondo caso è possibile ricevere supporto in merito alle questioni contrattuali e pratiche contattando il numero 800.96.96.96.

L’assistenza tecnico commerciale lren energia luce e gas è disponibile con orari di risposta differenti rispetto a quella tecnica del teleriscaldamento, ovvero con orario continuato dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.

Il call center risponde invece dalle ore 8:00 alle ore 13:00 il sabato. Il teleriscaldamento può essere contattato a qualsiasi ora.

Per la connettività internet dei clienti che hanno aderito a Iren Casa Online è necessario utilizzare un ulteriore numero verde, ovvero l’800.90.96.68. In questo caso, le fasce orarie di disponibilità vanno dalle 8:00 alle 21:00.

Come funziona l’assistenza tecnica di Iren Energia

Per quanto riguarda l’assistenza tecnica di Iren Energia luce e gas è importante sapere che il numero dedicato ai guasti del teleriscaldamento è attivo 24 ore su 24, anche durante i festivi. Oltre a ciò, le numerazioni 800.25.55.33 e 800.96.96.96 sono completamente gratuite, trattandosi di cosiddetti “numeri verde”. La compagnia riceverà quindi la segnalazione dei clienti senza addebito di costi e provvederà ad aprire un ticket, ovvero a fornire l’assistenza telefonica o quella in presenza necessaria a risolvere il problema.

Questa particolare numerazione consente di contattare il numero verde senza paura di vedersi addebitare ulteriori costi. I motivi per i quali può risultare necessario contattare il numero verde di Iren sono molteplici. Da un guasto all’impianto alla comunicazione dell'autolettura, fino alla necessità di ricevere chiarimenti in merito al funzionamento degli impianti. Si potrà inoltre aderire al servizio di bolletta web per le forniture.

I servizi offerti dal numero verde si uniscono a quelli disponibili direttamente sul sito di Iren luce e gas. In questo caso è possibile espletare tutte le principali casistiche. Dalla già citata autolettura del gas e dell’energia elettrica al pagamento della bolletta. Dalle informazioni in caso di trasloco dell’utenza all’aumento di potenza della fornitura.

Le specifiche tecniche per allacciare uno stabile alla rete di teleriscaldamento

Sulla pagina relativa alla propria assistenza tecnica, Iren fornisce infine le specifiche da seguire per poter allacciare uno stabile alla rete del teleriscaldamento a Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia o Torino. Affinché la richiesta vada a buon fine, è indispensabile la presenza di un impianto di riscaldamento centralizzato.

Le specifiche tecniche implicano inoltre che la temperatura massima di funzionamento dell’impianto interno corrisponda a 80 °C mentre quella massima di ritorno del circuito interno sia di 65-68 °C. Infine, deve essere disponibile un locale (centrale termica) adibito ai servizi tecnologici del fabbricato.