Gaxa è un operatore e distributore di energia in Sardegna che fornisce gas metano, Gpl (Gas Petrolio Liquefatto) e aria propanata. Fa parte del più ampio gruppo Italgas e nasce nel 2019 dall'unione di Isgas e Fontenergia, realtà già presenti e attive sul territorio sardo. Stando a quanto viene riportato sul sito aziendale Gaxa risulta come il principale operatore in Sardegna nella fornitura e vendita di gas. I numeri dell’azienda, si legge sul sito, dicono: 45mila contratti attivi, 70 comuni raggiunti dalla rete di fornitura, 15mila Kmc di gas distribuiti nel 2019.

La sede legale dell'azienda si trova a Cagliari e Gaxa mette a disposizione vari metodi di contatto per ricevere assistenza dal servizio clienti. Per una panoramica sulle offerte è possibile tenersi aggiornati sul canale Abbassa Bollette.

Numero verde: come contattare l'assistenza clienti Gaxa telefonicamente

Tra i vari metodi di contatto messi a disposizione dall'azienda il più veloce e diretto è il numero verde che si può chiamare, da rete fissa o mobile, digitando l'800 050 101: gli operatori sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, il sabato solo la mattina dalle ore 09:00 alle 12:00, chiuso i festivi e la domenica. Al numero verde Gaxa è possibile chiedere delucidazioni sulle offerte commerciali in corso, dubbi di vario tipo sulla fornitura o avere chiarimenti sulla fatturazione, è possibile anche inviare una richiesta scritta compilando il form con tutti i campi assegnati dal sito aziendale, oppure scrivere nella chatbox che si apre una volta arrivati sul sito aziendale.

Un operatore inizierà una conversazione nella finestra della chat che si aprirà una volta avviata.

L'azienda segnala anche che per guasti ed emergenze si può contattare il servizio di Pronto Intervento del distributore Medea S.p.A., chiamando il numero verde guasti 800 900 999. Il servizio è attivo 24 ore al giorno e sette giorni su sette per tutti i comuni gestiti da Medea, partner di Gaxa per il servizio di distribuzione.

Sul sito aziendale dalla pagina "Area Clienti", l’utente può entrare sul portale all'interno del proprio spazio riservato dove è possibile effettuare varie operazioni. Accedendo al servizio idPostBox il cliente può visualizzare lo storico dei propri consumi di gas, vedere lo stato dei pagamenti delle proprie forniture, pagare comodamente da casa eventuali sospesi. Per i potenziali interessati al servizio Gaxa è possibile attivare la fornitura comodamente dal sito internet aziendale seguendo la procedura indicata, come anche comunicare la propria autolettura o richiedere variazioni di intestatario o indirizzo sul proprio contratto attivo.

Offerta Gaxa: gas metano, Gpl e aria propanata in tutta la Sardegna

Gaxa ha portato la fornitura di metano in Sardegna ma al momento non è possibile coprire il 100% dei comuni sull'isola. Per scoprire se nel proprio comune di residenza è possibile allacciarsi alla rete di fornitura, Gaxa ha messo a disposizione sul sito internet aziendale una lunga lista dei comuni serviti, e quelli di prossima fornitura. Per tutti i comuni non allacciati alla rete l'azienda ha sempre all'attivo il servizio di consegna Gpl oppure di aria propanata, in particolare per i comuni in provincia di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Per i potenziali interessati anche alla fornitura di corrente elettrica si consiglia di prendere visione delle compagnie attive, con relative offerte visto il rialzo dei prezzi in corso da ottobre, sulla pagina dedicata Abbassa bollette.