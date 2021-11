Geko SpA è una società di vendita di energia elettrica e gas naturale per clienti domestici e imprese. Nelle note informative riportate sul profilo aziendale, si legge che una formazione professionale continua, unita a una forte attenzione verso i bisogni dei clienti, caratterizza le offerte dell’azienda che propone, all'interno del suo pacchetto del mercato libero, tipologie di forniture per accontentare tutti i profili di consumatore. Inoltre, la particolarità delle offerte, sottolinea l’azienda, è quella di impiegare energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, per un impatto sempre più green volto ad aiutare il pianeta ad avere un futuro meno inquinato e più sostenibile.

Numero assistenza clienti da rete fissa e cellulare

Per i clienti, Geko mette a disposizione il numero verde 800 969 821, contattabile da rete fissa dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. A questo numero, i clienti potranno richiedere dettagli sullo stato della loro utenza, comunicare l'autolettura del contatore o chiedere informazioni sui prodotti e sui servizi offerti da Geko.

È possibile anche utilizzare il numero 06 8881 76 38 per l’assistenza clienti da rete mobile o dall'estero, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.

Documentazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica servizioclienti@gekospa.it, oppure al numero di fax 06 8880 3950, mentre la PEC alla quale inviare posta certificata è servizioclienti@pec.gekospa.it.

La sede principale dell’azienda dove poter inviare posta ordinaria è Geko SpA c/o Milano Centro C.P. 204 - Via Cordusio 4 - 20123, Milano (MI).

I contatti possono essere utilizzati anche da chi non è ancora cliente Geko, ma desidera informazioni per un eventuale cambio di fornitore.

L'Area Clienti Online ‘My Geko’

Per gestire autonomamente le proprie utenze luce e gas, i clienti Geko possono iscriversi a “MYGeko”, l'area clienti on-line sul sito del fornitore.

Per registrarsi all'area è sufficiente compilare l'apposito form, inserendo i propri dati anagrafici insieme al codice cliente, riportato sulla bolletta Geko, al codice adesione e scegliendo una password di accesso. Successivamente, l’utente riceverà una e-mail che confermerà l’avvenuta iscrizione e la possibilità di effettuare il login all'area clienti Geko.

Attraverso questo spazio dedicato, sarà possibile accedere allo storico delle proprie fatture luce e gas, verificare lo stato dei pagamenti ed effettuare alcune operazioni, come una voltura, un cambio di indirizzo di recapito delle bollette o comunicare l’autolettura del contatore. Quest’ultima è un'operazione che va effettuata regolarmente, in modo da permettere all’azienda di calcolare le bollette luce e gas e sulla base di consumi effettivi e non su quelli stimati, mettendosi al riparo da spiacevoli maxi conguagli.

Un nuovo modo di fare energia

Come si legge sul profilo dell’azienda, Geko opera in tutte le fasi della filiera energetica attraverso strategie che coinvolgono la realizzazione, la gestione di impianti e la vendita di energia elettrica e gas naturale. Intenzione dell’azienda è di essere sempre più “green”, grazie alla realizzazione di progetti che adottano tecnologie innovative ed eco compatibili con l’obiettivo di conseguire la migliore integrazione tra impianti, ambiente e territorio. Per contrastare i cambiamenti climatici e le emissioni di anidride carbonica, Geko offre sul mercato libero energia certificata 100% green.