Gruppo Energia Italia è una società energetica, nata dalla joint venture tra Autogas Nord e Comat, che si occupa principalmente della commercializzazione di forniture di gas. Per andare incontro alle esigenze dell'utenza mette a disposizione un servizio clienti attraverso un numero verde, in questo modo si può anche conoscere l'offerta abbassa bollette più adatta alle proprie esigenze.

Come contattare il servizio clienti attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Gruppo Energia Italia è raggiungibile attraverso il numero verde 800.67.43.54.

Si può contattare l'azienda anche attraverso il numero di rete fissa 011.988.41.75 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario). Le richieste possono essere inoltrate anche via email all'indirizzo informazioni@gruppoenergiaitalia.it. Per quanto riguarda l'autolettura, invece, può essere inviata tramite fax al numero verde 800.67.51.57.

La storia di Gruppo Energia Italia

La società nasce nel 2008 dall'accordo commerciale tra i gruppi Autogas Nord e Comat. Autogas Nord, come si legge sul sito, opera nel settore del gas da più di 50 anni, fornendo decine di migliaia di clienti. La società ha sede in Piemonte e in Liguria ed è impiegata specificatamente nel settore del riscaldamento civile, del gpl per uso industriale, dell'autotrazione, del trading e dei prodotti speciali.

Comat invece, dal 1952, opera nel settore della gestione del calore e dell'impiantistica, con oltre 750 impianti di riscaldamento e condizionamento a servizio dei clienti.

Grazie all'esperienza delle società fondatrici, Gruppo Energia Italia propone delle offerte personalizzate in base al fabbisogno del cliente, con diverse opzioni tariffarie semplici e chiare che permettono un risparmio garantito sul costo della bolletta.

Le condizioni contrattuali offerte dall'azienda

Con Gruppo Energia Italia - spiega l’azienda - il cliente può stipulare un contratto a costo zero e la fattura viene emessa in modalità digitale e inviata tramite email. Non viene richiesto nessun deposito cauzionale e quello già versato viene restituito dal precedente fornitore; in più il cliente è protetto da una copertura assicurativa post contatore gratuita.

Come si legge sul sito, la società presta la massima attenzione per quanto riguarda tutte le evoluzioni tecnologiche, in maniera tale da migliorare il servizio. Ogni giorno lo staff è dedito a fornire risposte efficaci e flessibili per andare incontro a qualsiasi necessità del cliente.

La società opera con le fonti rinnovabili

Il gruppo opera con utenze private o industriali anche per quanto riguarda il settore delle energie rinnovabili, proponendo l'installazione di un impianto fotovoltaico. Come spiega l'azienda, questa tipologia di impianto trasforma l'energia solare in energia elettrica, sfruttando l'effetto fotovoltaico che si manifesta quando i raggi solari colpiscono i materiali semiconduttori.

Con questo impianto si può sfruttare una fonte rinnovabile non inquinante, produrre autonomamente energia pulita a costo zero (ottenendo in questo modo dei vantaggi economici) ed eliminando il consumo di energia elettrica prodotta dalle comuni centrali che utilizzano combustibili fossili, ovvero una delle fonti principali di inquinamento.