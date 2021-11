Goldenergy si occupa della commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas naturale. Con un bacino di oltre 45.000 clienti, mette a disposizione l'assistenza attraverso diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, con cui si possono richiedere informazioni anche relative alle offerte abbassa bollette.

Come contattare il servizio clienti di Goldenergy attraverso il numero verde

Goldenergy mette a disposizione l'assistenza clienti attraverso il numero verde (accessibile solo da rete fissa) 800.904.608; per le chiamate da cellulare il numero da comporre è 02.82.900.195 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14. L'azienda è raggiungibile anche attraverso gli sportelli informativi presenti nel territorio nazionale in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. Per conoscere la sede più vicina basta consultare la sezione "I nostri Point" presente sul sito aziendale.

Per qualsiasi altra informazione si può richiedere assistenza compilando il form presente sul sito nella sezione "Informazioni e Reclami". In quest'area si può anche scaricare il modulo relativo ai reclami: dopo la compilazione va spedilo tramite email all'indirizzo info@goldenergy.it.

La storia e i numeri di Goldenergy

Goldenergy opera nel Mercato Libero e nasce dalle società Goldengas ed Eurogas, impegnate nella commercializzazione di gas puliti e non inquinanti. Come si legge sul sito aziendale, le due realtà insieme riforniscono oltre 80.000 clienti in tutta Italia per quanto riguarda il settore della combustione del Gpl.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il gruppo opera anche nel mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione, con circa 500 stazioni di servizio stradali.

Grazie a Goldenergy il gruppo ha esteso l'attività anche nella vendita di gas naturale ed energia elettrica e attualmente eroga prodotti a circa 45.000 clienti.

Le offerte di Goldenergy

Le offerte di Goldenergy sono rivolte a utenze domestiche e aziendali. Per conoscere l'offerta più adatta alle proprie esigenze il potenziale cliente può richiedere la consulenza di un family manager. In caso di cambio fornitore non si deve affrontare nessun costo aggiuntivo o nuove attivazioni, infatti non è previsto un intervento tecnico né sugli impianti, né sul contatore. Le attività burocratiche verso il fornitore attuale e il gestore di rete verranno gestite, come si legge sul sito, interamente da Goldenergy.

La società non richiede nessun deposito cauzionale per i contratti di gas naturale o energia elettrica e in più il cliente avrà l'accesso diretto allo sportello online MyGold. Durante tutta la durata del rapporto con Goldenergy il cliente verrà assistito dal family manager, sempre pronto per assistenza e consigli. Nelle offerte - si legge sul sito - il prezzo della materia prima è bloccato per 12 mesi.

Le proposte di Goldenergy per i clienti industriali

Goldenergy assiste anche i clienti industriali per soddisfare qualsiasi esigenza in materia di energia elettrica e gas. Si parte dallo studio e dalla definizione dei profili contrattuali più aderenti ai consumi, con una costante presenza durante tutto il periodo contrattuale con un front office dedicato.

Per qualsiasi informazione l'utente può contattare la società attraverso l'indirizzo email commerciale.milano@goldenergy.it o chiamando il numero 071.79.388.34 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).