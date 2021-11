Ham Italia, come si legge sul suo sito ufficiale, è una società italo-spagnola nata nel giugno del 2011 con lo scopo di diffondere anche in Italia "la cultura" del Gas naturale liquefatto (Gnl), superando le difficoltà che negli anni ne limitato allo sviluppo. L'azienda ha la propria sede italiana a Faenza (in provincia di Ravenna) ed è attiva in Europa nella costruzione di impianti, nel trasporto e nella commercializzazione del gas naturale. Per contattare il servizio clienti della società attiva nel settore del mercato libero italiano, è possibile chiamare il numero gratuito, inviare una email oppure utilizzare l'apposito modulo sul sito aziendale.

Assistenza clienti Ham: numeri, indirizzi di posta elettronica e sede

La clientela di Ham Italia, come riporta la piattaforma aziendale, può avvalersi di un servizio di assistenza efficiente, ma anche di un sistema di telecontrollo degli impianti, il quale consentire di affrontare gran parte delle problematiche senza la necessità di intervenire sul posto. "Tutti gli di nostra realizzazione - si legge sul sito - sono controllati da remoto per la gestione degli allarmi e per il rifornimento del prodotto. Un moderno sistema di gestione permette di controllare a distanza ogni impianto permettendoci di intervenire da remoto per regolazioni e controlli ".

Il numero verde gratuito della società, da contattare tramite un dispositivo di telefonia fissa, è 0546 622717.

Gli utenti che, invece, hanno bisogno di parlare con gli operatori da un telefono cellulare, devono telefonare al recapito ( +39 ) 339 5201572. La e-mail a cui scrivere dal proprio indirizzo di posta elettronica personale è info@hamitalia.com.

Mentre i recapiti per ulteriori informazioni sono: sede@hamitalia.com, agenzianordovest@hamitalia.com, agenzianordest@hamitalia.com, agenziacentro@hamitalia.com, suedtirol@hamitalia.com.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sede di Ham italia si trova in via Galilei n° 2, cap 48018 Faenza (in provincia di Ravenna).

Nella sezione "Contatti" del sito ufficiale, inoltre, è possibile compilare un apposito form tramite i propri dati anagrafici e inoltrare un messaggio ad Ham Italia.

Il gruppo Ham Italia e cosa offre l'azienda

Il gruppo Ham, come si legge sulla piattaforma ufficiale dell'azienda, può contare sul lavoro di circa 400 dipendenti e opera con proprie risorse e personale in tutta la filiera del Gnl. L'attività di Ham Italia, sostenuta dalla casa madre Ham, spazia dalla progettazione, costruzione e manutenzione di impianti gas per autotrazione e civili, fino alla commercializzazione e al trasporto del prodotto. Gli impianti possono essere forniti con diverse offerte commerciali, compresi l'affitto e il comodato.

Ricordiamo ai lettori che, visitando il nostro canale Abbassa bollette è possibile avere una panoramica sulle offerte e informazioni riguardo la distribuzione di gas e luce.

I servizi della società

Il gruppo afferma di aver accumulato una consolidata esperienza nella creazione e nella fornitura di impianti di Gas naturale liquefatto, suddivisibili in tre principali categorie:

Impianti utilizzati per autotrazione compressa al fine di rifornire autovetture e autobus;

al fine di rifornire autovetture e autobus; Impianti per uso autotrazione in forma liquida al fine di rifornire i mezzi industriali (ad esempio gli autocarri per trasporto merci o autobus);

Impianti per uso civile allacciati a serbatoi con utilizzo del gas in forma 'rigassificata' per l'alimentazione di industrie, impianti di cogenerazione, ma anche di semplici gruppi di abitazioni.

I servizi della società sono utilizzati, dunque, sia per società civili destinati alla comunità che al settore industriale.