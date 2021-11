Helios è una società energetica che opera prevalentemente nel mercato libero dell'energia per le forniture di luce e gas, proponendo per casa e impresa anche le offerte Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) a prezzo fisso o variabile per la luce o per il gas con struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Oltre che alle forniture di corrente elettrica e gas metano Helios si impegna, come sottolineato sul sito aziendale, nella salvaguardia e nel rispetto dell'ambiente, con progetti di ricerca e sviluppo per impianti alimentati da fonti rinnovabili, servizi di efficientamento energetico e di mobilità sostenibile in partnership con aziende specializzate nella produzione di biciclette a pedalata assistita e bike sharing.

Grazie al proprio team di professionisti, inoltre, Helios si occupa anche della consulenza e dell'accesso a vari sostegni statali per l'efficientamento e l'ammodernamento degli edifici, operando lo sconto in fattura per le misure quali il Superbonus 110%. Per rimanere aggiornati sulle compagnie attive nel mercato dell'energia con le relative offerte si consiglia di visitare e seguire il canale dedicato Abbassa Bollette.

Numero verde Helios: come contattare il servizio clienti del gruppo

L'azienda ha messo a disposizione diversi metodi di contatto per rivolgersi all'assistenza clienti. Il più veloce e diretto per entrare in comunicazione con gli operatori è telefonare al numero verde Helios all' 800 100 563 solo da rete fissa.

Per contattare il servizio clienti dall'estero o dal cellulare il numero da digitare è l' 089 25 80 403 o via WhatsApp al 349 602 2400, risponderanno i consulenti dagli uffici di Salerno, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00. Se si ha necessità di parlare con la sede legale di Roma, il numero da chiamare è lo 06 92949638, oppure è possibile inviare una richiesta scritta alla casella e-mail info@heliosenergia.it e nel caso di invio di documenti c'è la casella Pec heliosenergia@pec.it.

Nella pagina dei contatti del sito internet aziendale c'è anche un'ampia sezione per eventuali reclami da porgere all'azienda, con vari moduli presenti e disponibili per il download, da compilare per poi inviarli.

Helios per la sostenibilità: efficientamento energetico e smart mobility

L'azienda, proprio per la propensione al rispetto dell'ambiente e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, ha creato una speciale divisione interna chiamata Helios Green con personale qualificato dedicato solamente al tema della sostenibilità. La missione di questo speciale team è sviluppare impianti alimentati da fonti rinnovabili per produrre energia 100% green, fare consulenza accurata con diagnosi energetiche sugli edifici per l'efficientamento energetico anche accedendo a sussidi statali come il Superbonus 110% applicando direttamente lo sconto in fattura e portare il consumatore sempre più verso una consapevolezza per quanto riguardo il risparmio energetico. Helios in partnership con aziende specializzate è entrata anche nel mercato della mobilità sostenibile, producendo biciclette a pedalata assistita e collaborando al bike sharing a Salerno, con ciclostazioni sparse in città dove è possibile affittare e-bike o caricare la propria.

Helios è presente soprattutto nel sud Italia con molti punti informativi sparsi sul territorio, ha la sede legale a Roma al tecnopolo Tiburtino e la sede operativa con gli uffici a Salerno.