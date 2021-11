Italiana Energia è una società italiana attiva nel settore del mercato libero dell'energia. Come si legge sul suo sito ufficiale, opera nella progettazione, nello sviluppo e nella realizzazione di impianti che sfruttano fonti rinnovabili quali: idroelettrici, geotermici, biomassa, fotovoltaici, solari, eolici e nella cogenerazione e trigenerazione con le opere accessorie e di connessione corrispondenti. L'azienda propone offerte per luce e gas che mirano a concedere un certo consumo e garantire ai clienti un risparmio in bolletta. Gli utenti che desiderano conoscere ulteriori informazioni circa le sue proposte hanno a disposizione una serie di recapiti e una piattaforma online, utili per contattare gli operatori della società e chiedere informazioni su tutti i servizi.

Italiana Energia: numero verde, recapiti e indirizzi

La società ha la propria sede fisica in via Provinciale Nocera Sarno, 25/8, cap 84014 a Nocera Inferiore (in provincia di Salerno). I clienti, o potenziali tali, possono rivolgersi agli operatori di Italiana Energia mediante diversi recapiti. In primo luogo è possibile parlare con il call center dell'azienda chiamando il numero verde gratuito (+39) 081 5173705. Un altro modo per ricevere assistenza gratuita è quello di inviare una e-mail tramite il proprio indirizzo di posta elettronica personale al recapito info@italianaenergia.it. Sulla piattaforma ufficiale di Italiana Energia, nella sezione "Contatti", sono disponibili una serie di domande più frequenti rivolte dagli utenti (faq), con risposte già precompilate, utili a ricevere informazioni generali oppure ad affrontare una problematica.

Tramite tali recapiti è consentito effettuare segnalazioni, reclami e riconciliazioni. Il servizio punta a costituire un'utile guida per l'utente al fine di orientarsi al meglio tra le procedure della società.

Il servizio e le prestazioni offerte dalla società

"Italiana Energia - afferma il sito della società - mediante uno staff tecnico altamente qualificato, propone servizi completi e altamente professionali".

Tra le prestazioni citate vi sono: sopralluogo al check-up energetico dell'edificio, gestione delle pratiche burocratiche e redazione dell'attestato di certificazione energetica. L'azienda, inoltre, propone anche il servizio di teleassistenza: si tratta di una funzione che permette di controllare da remoto il funzionamento dell'impianto fotovoltaico, tramite rete internet, modem, rete Gsm, o altri sistemi.

In caso di eventuali malfunzionamenti o guasti, il team tecnico di Italiana Energia contatterà immediatamente il cliente, suggerendogli soluzioni di rimedio, con lo scopo di risolvere la problematica e ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto.

La 'mission' di Italiana Energia

Italiana Energia, come si legge sul sito aziendale, gestisce specifici programmi di investimento, concentrandosi su tutti gli aspetti tecnici e professionali come: le installazioni e manutenzioni, il telecontrollo a distanza la direzione lavori, coordinamento sicurezza, la programmazione informatica e l'ottimizzazione delle produzioni.

La sua "mission" più importante è quella divenire un partner sicuro e d'eccellenza nell'ambito della fornitura di prodotti e servizi energetici, offrendo soluzioni flessibili e innovative, grazie alla scrupolosa conoscenza delle norme che regolano il settore.

