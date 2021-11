Italy Green Power è un’azienda italiana che ha la sua sede principale a Roma, in via Po 102. Oltre a fornire energia alle imprese e ai privati, si occupa di efficientamento energetico delle imprese e dispone di una rete commerciale che copre in modo capillare ogni regione italiana.

Secondo quanto si legge nelle note informative riportate sul sito web ufficiale, La mission di IGP è quella aiutare le aziende ad essere più efficienti dal punto di vista energetico, riducendo le spese e l'impatto sull’ambiente delle attività produttive.

Sul sito sono inoltre riportati i valori fondanti dell’azienda:

Trasparenza e chiarezza informativa

Convenienza, grazie a tariffe competitive e contratti le cui condizioni non cambiano nel tempo.

Ecologia, per ridurre al minimo gli sprechi, sia dal punto di vista economico che ecologico.

Come contattare Italy Green Power per informazioni sulle forniture

Per richieste di informazioni e chiarimenti sulle forniture di luce e gas e sugli altri servizi offerti da Italy Green Power, è possibile contattare il numero verde 800 688 718, gratuito sia da fisso che mobile.

Per comunicazioni scritte sono disponibili l’indirizzo di posta elettronica, info@italygreenpower.com, oppure di posta certificata, italy.green.power@pec.it.

Sul sito web aziendale è inoltre possibile compilare un apposito form per la richiesta di una consulenza gratuita. Si verrà successivamente contattati da un responsabile per la valutazione del caso e per illustrare la migliore offerta.

Per integrare le informazioni in merito alle offerte più convenienti sul mercato libero dell’energia, si consiglia di consultare la pagina “Abbassa Bollette” di Blasting News, sempre aggiornata sulle ultime novità in campo energetico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Offerte luce e gas a prezzo fisso

Le offerte per le forniture di luce e gas di Italy Green Power si caratterizzano per essere tutte a condizioni predeterminate e fisse. Queste le principali proposte illustrate sul sito ufficiale:

X SEMPRE LUCE

X SEMPRE GAS

Entrambe prevedono un costo della componente energia calcolato sulla base del prezzo all’ingrosso variabile (PUN per la luce e PFOR per il gas) più 10 punti base. Ad esempio, il prezzo per la luce è PUN + 0,010 €/kWh, mentre per il gas è pari a PFOR + 0,010 €/Smc.

Per chi sottoscrive invece un contratto

LUCE + GAS

Il costo sarà PUN + 0,008 €/kWh per l’energia elettrica e PFOR + 0,08 €/Smc per il gas.

Tutte le offerte non prevedono costi di attivazione, recesso e spedizione bollette.

L’azienda specifica inoltre che tutta l’energia fornita proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, all’attivazione di ogni nuovo contratto, IGP provvede a piantare un albero nelle zone del pianeta colpite dalla deforestazione.

Il servizio di efficientamento energetico

Italy Green Power si occupa anche di efficientamento energetico per privati, imprese e pubblica amministrazione attraverso il comparto IGP Tech che, come si legge sul sito ufficiale, si occupa di realizzare impianti di efficienza energetica con performance certificate, supportando il cliente in ogni fase del lavoro, dall’ottenimento degli incentivi fiscali fino alla certificazione degli impianti realizzati.

I settori di intervento sono:

Illuminazione: risparmio certificato con la sostituzione degli apparati illuminanti.

Impianti fotovoltaici: risparmio per autoconsumo.

Riscaldamento, Raffreddamento e Acqua calda sanitaria: risparmio certificato con sostituzione dei generatori.

IGP Tech può inoltre seguire i clienti nelle pratiche per il Superbonus 110%, assumendo il credito d’imposta e occupandosi della riqualificazione e della installazione degli impianti. L’agevolazione consente di realizzare a costo zero importanti opere di efficientamento, come