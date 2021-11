Kosmo Energia si occupa della commercializzazione di forniture di gas metano su tutto il territorio nazionale. L'azienda, per andare incontro alle esigenze del cliente, mette a disposizione un numero verde con cui si possono richiedere delucidazioni sulle offerte abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di Kosmo Energia attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Kosmo Energia risponde da telefono fisso al numero verde 800.587.074, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Per le chiamate da cellulare il numero da comporre è 081.823.61.15 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

L'azienda non predispone di un personale numero di pronto intervento, per segnalare un guasto bisogna fare riferimento al numero verde del distributore di competenza presente nella prima pagina della bolletta.

Per avere informazioni sulle forniture di gas o per dimostrare un pagamento si può inviare un fax al numero 081.823.61.15, mentre la documentazione va spedita tramite email all'indirizzo servizioclienti@kosmoenergia.it. L'assistenza è attiva anche presso gli sportelli informativi "Point Kosmo Energia" situati a Nola (Napoli) in via Foro Boario 52 e a San Felice a Cancello (Caserta) in via Ferrovia.

La fornitura è gestibile in autonomia attraverso lo sportello online MyKosmo, con cui si possono visualizzare i consumi, le bollette e verificare i pagamenti.

Per accedere all'area riservata basta inserire il codice cliente e la password scelta durante la registrazione.

Come inviare l'autolettura a Kosmo Energia

L'autolettura permette di aggiornare periodicamente il profilo consumi della fornitura di gas, in questo modo il cliente può avere una bolletta sempre in linea con i consumi reali.

Per conoscere le tempistiche su quando inviare l'autolettura basta controllare il box presente sulla bolletta: una volta inviata verrà trasferita al distributore locale, che ne verificherà la coerenza con il profilo del cliente. L'autolettura può essere comunicata 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, attraverso una delle seguenti modalità:

sms al 334.23.76.463 , digitando nel testo il codice cliente, la lettera G e la lettura del contatore tralasciando le cifre decimali (il costo dell'sms è in base al proprio piano tariffario);

, digitando nel testo il codice cliente, la lettera G e la lettura del contatore tralasciando le cifre decimali (il costo dell'sms è in base al proprio piano tariffario); email all'indirizzo autoletture@kosmoenergia.it , con il codice cliente, la matricola del contatore del gas e la lettura senza le cifre decimali;

, con il codice cliente, la matricola del contatore del gas e la lettura senza le cifre decimali; WhatsApp al numero 334.23.76.463 , in questo caso si può inviare il codice cliente e la lettura oppure la foto del misuratore del gas;

, in questo caso si può inviare il codice cliente e la lettura oppure la foto del misuratore del gas; telefonata allo 081.823.61.15 , (numero attivo solamente nell'orario del servizio clienti e il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario);

, (numero attivo solamente nell'orario del servizio clienti e il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario); tramite il form presente sul sito aziendale alla voce "Autolettura".

Le offerte di Kosmo Energia

Kosmo Energia, dal 2011, opera nel Mercato Libero e si occupa della vendita di gas metano. È attiva nel territorio nazionale, ma soprattutto in Campania. Le offerte sono rivolte a utenze domestiche, aziendali e per condomini e i prezzi sono sempre in linea con quelli del mercato all'ingrosso.

Il cliente ha la possibilità di scegliere l'offerta con tariffa fissa mensile calcolata in base al consumo medio giornaliero di metri cubi di gas sulla base dei consumi storici. L'offerta vale per 12 mesi, al tredicesimo mese si effettuerà il calcolo dei metri cubi di gas e verrà effettuato un conguaglio in base ai consumi effettivi.