Libarna Gas è una realtà storica che da oltre cinquant'anni si occupa della vendita di gas metano.

L’azienda rifornisce principalmente i clienti presenti sul territorio della Lombardia e del Piemonte, ma è presente anche in molti altri comuni italiani. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, è un’impresa in continua crescita e i suoi principali valori sono orientati allo sviluppo e al benessere delle comunità del territorio nel quale opera. Ogni azione del gruppo, si legge ancora, è orientata ad un forte impegno a favore dello sviluppo sostenibile per la riduzione dei rischi per l’ambiente dovuti alle emissioni di sostanze nocive.

Contatti per informazioni e assistenza

Punto forza di Libarna Gas, secondo le note informative aziendali, è la sua capillare presenza sul territorio. Spiega infatti il sito che la società dispone di personale qualificato a disposizione degli utenti presso i quattro uffici e gli oltre trenta sportelli per rispondere a qualsiasi domanda e affiancare il cliente, dal punto di vista tecnico e burocratico, durante tutto il periodo del contratto di fornitura.

Per i contatti con i clienti, Libarna Gas ha scelto di non affidarsi al numero verde di un call center ma, come si legge sul sito web, ha dedicato ai suoi clienti un numero telefonico interno: “Il gas in linea”. Per qualsiasi informazione o chiarimento, infatti, i clienti possono chiamare il numero 0383 82116 o, in alternativa, possono inviare documentazione al numero di fax 0383 890460.

Comunicazioni via e-mail possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: vendita@pec.libarnagas.com.

La sede principale dell’azienda è in Via Savonarola 28/30 a Montebello della Battaglia (PV).

‘Mission’ di Libarna gas

La “mission” dell’azienda è identificata sul portale ufficiale attraverso la profonda intesa con le esigenze dei clienti e del territorio.

La politica aziendale punta, in particolar modo, ad un radicamento territoriale che le consenta di far conoscere la sua identità e consolidare la sua rete di utenze, attraverso la professionalità e la qualità dei servizi. Aziende, artigiani, famiglie, commercianti, possono contare sulla trasparenza delle offerte di Libarna Gas e usufruire di condizioni contrattuali vantaggiose per la fornitura di gas naturale.

Sul sito dell’azienda è possibile trovare risposta alle domande che più frequentemente si pongono i clienti. Alla voce “supporto” sono riportati, infatti, una serie di argomenti che consentono di avere una chiara e trasparente informazione sui servizi offerti e sulle regole stabilite dall’Autorità di settore.

Il mercato libero del gas

La liberalizzazione del mercato dell’energia ha offerto l’opportunità agli utenti di poter cambiare il proprio fornitore di gas ed energia in qualsiasi momento. Tutti i rivenditori, per legge, devono sempre includere nelle proprie offerte riservate ai clienti domestici, anche le condizioni economiche di riferimento stabilite dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

I clienti hanno quindi la possibilità di scegliere tra le condizioni di riferimento nazionali e le offerte dei rivenditori. Nella sezione del sito dedicata al “mercato libero del gas”, è possibile prendere visione delle condizioni di riferimento definite dall’Autorità, sia per il cliente che stipula un contratto per la prima volta, sia nel caso in cui intenda tornare alle condizioni di riferimento dopo essere passato al mercato libero.

Cambiare fornitore non ha nessun costo, basta stipulare il contratto con il nuovo venditore e sarà suo compito inoltrare, per conto del nuovo cliente, la richiesta di recesso al vecchio fornitore e occuparsi di tutto l’iter burocratico per attivare la nuova fornitura.