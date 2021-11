Lux Esco è una società energetica che si occupa della commercializzazione di forniture di luce. Attiva da anni nel campo delle energie rinnovabili, è specializzata nel settore riguardante l'efficientamento energetico. Per conoscere i servizi e le offerte abbassa bollette proposte, l'azienda è raggiungibile attraverso diversi canali di comunicazione.

Come raggiungere il servizio clienti di Lux Esco

Per qualsiasi delucidazione il cliente può contattare Lux Esco telefonando al numero 095.51.87.515 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario), il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17; questo numero può essere utilizzato per richiedere assistenza anche tramite WhatsApp.

Per qualsiasi informazione si può inoltrare anche un'email all'indirizzo energia@luxesco.it o compilare il form presente nella homepage del sito aziendale: un operatore contatterà l'utente il prima possibile.

La fornitura può essere gestita in autonomia anche attraverso l'area clienti presente sul sito, con cui si possono controllare dati, fatture e inviare l'autolettura. Per accedervi basta utilizzare il codice cliente e la password scelti durante la fase di registrazione.

La sezione 'Modulistica' di Lux Esco

Sul sito di Lux Esco è presente anche una sezione "Modulistica" con tutti i moduli necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura e riguardanti le operazioni contrattuali e la fiscalità.

Una volta scaricato, il modulo va compilato in ogni suo campo, firmato e spedito attraverso una delle seguenti modalità:

tramite l'indirizzo email infoenergia@luxesco.it ;

; all'indirizzo di posta ordinaria Contrada Fontanazza 1, 95031 Adrano (Catania) ;

; consegna presso gli sportelli informativi Lux Point (l'elenco è disponibile sul sito aziendale).

Lux Esco attiva nel settore dell'efficientamento energetico

Lux Esco è una società specializzata nell'efficientamento energetico e, come si legge sul sito, con l'obiettivo di ridurre a zero i costi dell'energia elettrica attraverso l'analisi, la progettazione e la gestione del processo di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi realtà.

Certificata E.S.Co (Energy service company) offre servizi energetici capaci di gestire un livello standard di qualità. Le soluzioni per ottimizzare il consumo energetico, massimizzando il risparmio energetico ed economico, partono da un'analisi dettagliata dei consumi elettrici e termici.

Per quanto riguarda le offerte di energia elettrica sono indirizzate a utenze domestiche o per altri usi. Possono essere a prezzo fisso oppure indicizzato al Pun (Prezzo unico nazionale).

L'installazione del fotovoltaico

Per quanto riguarda la produzione autonoma di energia, Lux Esco propone l'installazione di un impianto solare termico, in grado di fornire l'acqua calda o per integrarsi al riscaldamento di casa. Grazie alla tecnologia di circolazione naturale o forzata, come spiega l'azienda, il costo è contenuto, l'installazione è semplice e veloce con un massimo rendimento.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, invece, si può installare un impianto fotovoltaico con accumulo, che può arrivare a coprire fino al 100% del fabbisogno energetico quotidiano. Infatti l'accumulatore garantisce l'erogazione della corrente elettrica anche durante la sera e la notte, utilizzando energia pulita e a impatto zero.