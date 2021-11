Scelgo è una compagnia che si occupa della fornitura di luce e gas rivolte a clienti domestici e business nel mercato libero dell’energia. Secondo le note riportate sul sito web ufficiale dell’azienda, “Scelgo nasce dall’esigenza di venire incontro alla richiesta, da parte dei consumatori finali, di un servizio di fornitura elettrica e di gas semplice da sottoscrivere e facile da gestire”.

I contatti per informazioni, assistenza e reclami

L’azienda, si legge nelle note informative, mette a disposizione dei clienti personale qualificato e una struttura organizzativa, snella e flessibile.

Il contatto principale per la richiesta di informazioni o di assistenza è il numero di telefono 02 099 98 699, con operatori disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Disponibile anche il numero di fax 02 873 65 866, per l’invio di richieste scritte o di documenti.

Attivi anche tre indirizzi di posta elettronica, da utilizzare a seconda delle esigenze, per l’invio di e-mail:

Informazioni: info@scelgo.com

Assistenza: assistenza.clienti@scelgo.com

Reclami: reclami@scelgo.com

Per l’inoltro di reclami, possono essere inoltre inviate raccomandate A/R al seguente indirizzo: Scelgo S.r.l. Via Pietrasanta, 14 - 20121 Milano.

Le informazioni circa le offerte per le forniture di luce e gas possono essere integrate alla pagina “Abbassa Bollette”, sempre aggiornata con le ultime novità in campo energetico.

Scelgo: offerte luce e gas e offerte Placet

Sul sito aziendale è possibile avere una panoramica delle offerte commerciali proposte da Scelgo per i clienti domestici e business.

Per la casa, l’offerta “Go Basic”, disponibile sia per l’energia elettrica che per il gas naturale, prevedono, tra l’altro, uno sconto di 50 € per il primo anno di fornitura per i clienti che scelgono il pagamento con addebito diretto su conto corrente e ricezione della fattura nel formato digitale.

Per quanto riguarda le utenze “business”, invece, gli interessati, possessori di partita Iva, possono contattare direttamente l’azienda per avere un preventivo personalizzato in base alle esigenze e ai consumi.

Come tutti i fornitori che operano nel mercato libero, anche Scelgo propone le Offerte Placet previste da ARERA, l’Autorità di settore. Si tratta di offerte definite “a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela”, rivolte alle famiglie e alle piccole imprese e che possono essere a prezzo fisso (in cui il prezzo dell'energia è fisso per un certo periodo di tempo) oppure a prezzo variabile (in cui il prezzo varia automaticamente in base alle variazioni di un indice di riferimento), con l’esclusione di ogni servizio aggiuntivo. Il prezzo della componente energia è stabilito da ARERA, mentre le condizioni economiche sono decise dal fornitore e si rinnovano ogni 12 mesi con un preavviso di 3 mesi.

Accesso al Bonus Sociale per le bollette

Tra le altre informazioni, contattando Scelgo è possibile anche verificare la possibilità di accedere al Bonus Sociale per le bollette luce e gas. Si tratta di uno strumento che il governo italiano mette a disposizione delle famiglie con difficoltà finanziarie o con componenti del nucleo familiare che versano in gravi condizioni di salute e che possono così usufruire di agevolazioni economiche per il pagamento delle loro forniture elettriche, del gas naturale o idriche.

In caso di possesso dei requisiti previsti, è possibile fare richiesta di questi bonus, che possono essere anche cumulativi, presentando domanda al proprio Comune.

Le informazioni in merito possono essere approfondite alla sezione “Info Utili” del sito Scelgo, cliccando sulla voce “Bonus Sociale”.