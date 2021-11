Met Energia Italia è la filiale italiana di Met Group e si occupa della commercializzazione di forniture di gas naturale ed energia elettrica. Con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei consumatori finali, mette a disposizione un numero verde per chiedere informazioni sulle forniture, ma anche sulle offerte abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di Met Energia Italia attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Met Energia Italia è raggiungibile attraverso il numero verde 800.910.456, tramite il quale si possono avere informazioni riguardanti le forniture, le offerte, le fatture e i pagamenti; il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

L'azienda dispone anche di diversi indirizzi email:

per informazioni generali: info.metita@met.com ;

; per dettagli sui contratti: contratti.metita@met.com ;

; per informazioni sulla fatturazione: fatturazione.metita@met.com.

La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso il portale clienti presente sul sito della società, grazie al quale si possono visualizzare le fatture e le statistiche dei consumi o aprire un ticket di assistenza e tracciarne l'evoluzione. Per fare login basta utilizzare il codice cliente e la password scelta durante la fase di registrazione.

L'autolettura, invece, può essere comunicata dal giorno 21 fino a fine mese. Per inviarla basta accedere al portale clienti del sito aziendale o inviare un'email all'indirizzo autolettura@met.com (in questo caso bisogna necessariamente indicare il codice Pod o Pdr della fornitura).

L'attività di Met Energia Italia

Met Energia Italia è la filiale italiana di Met Group, società multinazionale con sede in Svizzera operante nel settore energetico. In Italia è attiva nella fornitura di gas naturale ed energia elettrica a grandi clienti finali e alla piccola e media impresa. Come si legge sul sito, l'azienda ha un portafoglio che supera i 350 milioni di metri cubi di gas di gas e 150 GWh di energia elettrica.

Offre servizi ai clienti residenziali e servizi di e-mobility grazie alle colonnine di ricarica per auto elettriche.

Met Energia opera con energie rinnovabili

Per le utenze private offre forniture provenienti per il 100% da fonti rinnovabili con zero emissioni di anidride carbonica. Come spiega l'azienda, le offerte sono trasparenti, senza clausole incomprensibili e create su misura in base alle esigenze dell'utente.

Per aderire a un'offerta si può contattare un operatore al numero verde 800.910.456 oppure compilare il form presente nell'area dedita del sito aziendale. Tutte le pratiche per l'attivazione del contratto vengono gestite gratuitamente dall'azienda.

Come risparmiare sui consumi

Sul sito aziendale la società dà alcuni suggerimenti su come risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente. Per esempio, quando si compra un elettrodomestico bisogna controllare che appartenga alla classe energetica A, in questo modo si può raggiungere una riduzione dei consumi fino al 45%. Sempre per quanto riguarda gli apparecchi elettronici, bisogna evitare di lasciarli in standby. Infatti i consumi con questa modalità incidono per il 75% sul totale dei consumi di energia.

Si consiglia anche l'installazione, nell'abitazione, di un impianto domotico e di utilizzare le smart plug con gli elettrodomestici o i dispositivi elettronici, in questo modo si possono monitorare i consumi e ottimizzare il risparmio energetico.