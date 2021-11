Sapergas è un'azienda che si occupa della vendita di forniture di luce e gas e altri servizi energetici e opera esclusivamente in Sicilia nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani. Per andare incontro alle esigenze della clientela offre assistenza attraverso un numero verde, tramite il quale si possono richiedere info sulle offerte abbassa bollette.

Come contattare il servizio clienti di Sapergas attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Sapergas è attivo attraverso il numero verde 800.628.110. Qualsiasi richiesta può essere inoltrata anche attraverso l'indirizzo email info@sapergas.com o tramite il form presente sul sito aziendale alla voce "Contattaci".

Sempre sul sito si può richiedere assistenza a un operatore attraverso la live chat presente in home page.

Il sito di Sapergas dispone anche di una sezione "Modulistica" in cui si possono scaricare moduli utili per l'attivazione e la gestione delle forniture di gas naturale ed energia elettrica. Una volta compilato il modulo va spedito, tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo: via Diego Tagliavia 6, 92013 Menfi (Agrigento).

Le offerte di Sapergas

Sapergas opera nel Mercato Libero e si occupa della commercializzazione di gas naturale, energia elettrica e servizi energetici in Sicilia, precisamente per alcuni comuni presenti nell'area di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani. Le proposte sono rivolte a utenze domestiche, aziendali, condomini e pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le offerte, fino al 30 settembre 2022, si può attivare:

Economy Bis , a prezzo fisso per 12 mesi, limitatamente alla sola componente della materia gas naturale.

, a prezzo fisso per 12 mesi, limitatamente alla sola componente della materia gas naturale. Flexgas, a prezzo variabile per 12 mesi della componente materia gas naturale.

A entrambe le offerte vanno aggiunte le componenti previste dal sistema tariffario di Arera, che viene aggiornato trimestralmente.

Consigli utili per mantenere in sicurezza l'impianto del gas

Sul sito Sapergas dà alcuni suggerimenti utili per mantenere sicuro l'impianto gas dell'abitazione. In primis si consiglia di controllare periodicamente il tubo che collega la cucina al rubinetto dell'impianto interno del gas, in maniera tale da verificarne l'integrità e lo stato. Nel caso sia scaduto o deteriorato bisogna obbligatoriamente sostituirlo e per farlo si consiglia di contattare un tecnico specializzato.

In più si raccomanda di chiudere il rubinetto del gas la sera e ogni volta che si esce di casa o si parte per una vacanza e di tenere gli apparecchi alimentati a gas in luoghi aerati con delle aperture di aerazione e ventilazione con l'esterno, in maniera tale da consentire un corretto cambio dell'aria.

Come contattare il pronto intervento di Sapergas

In caso di guasti alla rete o fughe di gas si consiglia di contattare repentinamente il distributore di competenza indicato sulla prima pagina della bolletta. I numeri a cui fare riferimento sono:

Italgas Reti: 800.900.999 ;

; 2i Rete Gas: 800.901.313 ;

; 2i Rete Gas Impianti: 800.829.344.

In caso di un anomalo odore di gas, e in attesa di un intervento tecnico, Sapergas consiglia di chiudere il rubinetto del gas e la valvola generale posta sul contatore e di aprire tutte le porte e le finestre per favorire l'aerazione dell'ambiente. Evitare di toccare interruttori elettrici e telefonici e qualsiasi tipo di elettrodomestico. Dopo tutte le manovre si consiglia di attendere l'intervento all'esterno dell'abitazione.