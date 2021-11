Monte Urano Energia è una società italiana attiva nel settore del mercato libero dell’energia. Il gruppo si occupa della vendita di gas naturale ed energia elettrica nei confronti di nuclei familiari e imprese. Il suo sito ufficiale definisce tale realtà "efficiente e moderna, ancora vicina al bisogno di energia della clientela".

Gli utenti che desiderano conoscere ulteriori informazioni circa le sue offerte hanno a disposizione una serie di recapiti e una piattaforma online, funzionali per contattare i consulenti della società e chiedere delucidazioni su tutti i suoi servizi.

Inoltre sono disponibili anche dei recapiti da contattare in caso di emergenza.

Monte Urano Energia: recapiti, indirizzi e piattaforma telematica

Per mettersi in contatto con il servizio clienti della società è possibile contattare l'assistenza gratuita al numero 0734 843593 tramite un dispositivo di telefonia mobile oppure fissa. Tale numero può essere utilizzato per richiedere informazioni di tipo generico, per effettuare reclami, per segnalare eventuali disservizi o un malfunzionamenti, oppure semplicemente per ottenere le offerte commerciali esclusive riguardo alle bollette di luce e gas.

Coloro che, invece, preferiscono parlare con gli operatori della società mediante il proprio indirizzo di posta elettronica personale, possono scrivere un messaggio al recapito clienti@monteuranoenergia.it.

oppure a societa@pec.monteuranogas.it (quest'ultimo da un indirizzo di posta elettronica certificata).

Monte Urano Energia riceve anche personalmente la clientela, o potenziale tale, nei suoi uffici situati in via L. Spagnolini n° 9 a Monte Urano, (Fermo) dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00, oppure in via Fermana nord 3, Montegranaro (Fermo) martedì dalle 15:15 alle 19:15 e sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Il servizio di pronto intervento dell'azienda

Monte Urano Energia mette anche a disposizione della società un servizio di pronto intervento da chiamare in caso di emergenza. Il recapito che interessa il comune di Monte Urano è 800.770.103, mentre per i comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Montegranaro il riferimento telefonico è 800.900.999.

Nella sezione "Sicurezza", inoltre, è disponibile un apposito modulo online per rivolgersi direttamente alla sede centrale al fine di ricevere informazioni sulle offerte commerciali riguardo le bollette di luce e gas, effettuare una segnalazione, indicare una problematica. Tale form può essere inoltrato dopo aver inserito i propri dati anagrafici, l'indirizzo e-mail personale, il numero di cellulare, l'oggetto e il contenuto del messaggio.

Per avere informazioni aggiornate su tutte le offerte attualmente attive nel settore Luce e Gas

La 'mission' e gli obiettivi della società

Sempre sulla piattaforma ufficiale aziendale, Monte Urano Energia viene definita un'impresa radicata al territorio che supporta costantemente la sua comunità. La società, inoltre, afferma di impegnarsi al fine di costituire un valore per le realtà locali, ma desidera coniugare al benessere del cliente anche il pieno rispetto dell'ambiente e del territorio.

Il gruppo, infatti, crede che lo sviluppo sia concreto soltanto se esso si fonda sulla comunanza di obiettivi e con la società in cui opera e vive. Tali ideali - si legge sul sito - si concretizzano in azioni che sostengono e promuovono associazioni sportive, culturali e sociali attive sul territorio con lo scopo di esaltarne identità e tradizioni.