Sato Service Energia è un fornitore diretto e indipendente di luce e gas naturale operante in tutta Italia nel mercato libero dell’energia. Sul sito web ufficiale si legge che l’azienda, nata nel 2003 ad Ascoli Piceno, si propone per la gestione di tutte le pratiche relative alle forniture energetiche, domestiche e aziendali, in tempi brevi e a costi competitivi. Ad oggi, Sato, abilitato a commercializzare energia su tutto il territorio nazionale, gestisce utenze attive in 11 diverse Regioni con un’assistenza diretta.

Come contattare l’azienda

Per la richiesta di informazioni o assistenza, Sato Service Energia mette a disposizione dei clienti il numero di telefono 0736 690104 e, per l’invio di richieste scritte o di documenti, il numero di fax 0736 403631 e l’indirizzo di posta elettronica infoclienti@satoenergia.it.

È inoltre possibile inviare messaggi WhatsApp al numero 393 9097783, oppure attraverso la chat disponibile sul sito on-line.

Gli uffici dell’azienda sono in Via del Bozzolo 3 ad Ascoli Piceno, con sportelli aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 18:30 e il sabato dalle 9:00 alle 9:00. Altri sportelli sono accessibili, con gli stessi orari, in Viale Guglielmo Marconi 15 e presso il Centro Commerciale “Al Battente”, in Via del Commercio 52, sempre ad Ascoli Piceno. Presso gli sportelli è anche possibile pagare, senza commissioni, le bollette SATO, in contanti o con bancomat/carta.

Tutti i contatti sopra indicati possono essere utilizzati sia da chi è già cliente di Sato Service Energia che da coloro che sono alla ricerca di informazioni per valutare la possibilità di cambiare fornitore.

Informazioni che possono essere integrate visitando la pagina “Abbassa Bollette”, sempre aggiornata con le ultime novità del settore energetico.

Le offerte per casa, condominio e business

Sul sito ufficiale di Sato Service Energia è possibile prendere visione delle offerte commerciali sulle forniture luce e gas per casa, condominio e business.

Queste le principali tariffe proposte, valide sia per l’energia elettrica che per il metano e tutte senza vincoli o penali:

Sempre Verde . Energia al 100% da fonti rinnovabili.

. Energia al 100% da fonti rinnovabili. Placet Bloccata . Tariffa bloccata per 12 mesi di tipo PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), con struttura di prezzo e condizioni contrattuali standard e senza il costo di servizi aggiuntivi, in conformità con quanto previsto dall’Autorità di settore ARERA.

. Tariffa bloccata per 12 mesi di tipo PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), con struttura di prezzo e condizioni contrattuali standard e senza il costo di servizi aggiuntivi, in conformità con quanto previsto dall’Autorità di settore ARERA. Placet Variabile. Tariffa PLACET variabile, con struttura di prezzo e condizioni contrattuali standard e senza il costo di servizi aggiuntivi, in conformità con quanto previsto dall’Autorità di settore ARERA.

Nelle note informative riferite alle offerte sopra citate, sono riportate quelle che, secondo l’azienda, sono i principali punti di forza delle proposte dell’azienda:

Libertà e facilità di gestione, potendo decidere la frequenza di fatturazione e il metodo di pagamento.

Servizio clienti diretto e gestito internamente.

Precisione nel calcolo delle bollette.

I servizi on-line per i clienti Sato Service Energia

Sul sito web di Sato Service Energia, sono disponibili alcuni servizi on-line per semplificare la gestione della fornitura: