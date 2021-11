Energetic è una società che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica e del gas a privati, aziende e pubblica amministrazione. Offre energia certificata e per i clienti che necessitano di assistenza, o per coloro che vogliono entrare nel mondo Energetic e conoscere le offerte abbassa bollette, l'azienda mette a disposizione diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde.

Come raggiungere il servizio clienti di Energetic attraverso il numero verde

Energetic mette a disposizione della clientela il numero verde 800.929.161 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17:30 (esclusi i festivi).

Per qualsiasi informazione lo staff è raggiungibile anche al numero di rete fissa 0571.362.711 e tramite fax al 0571.360.399 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario). A disposizione anche l'indirizzo email info@energetic.it e quello riservato alla pubblica amministrazione infopa@energetic.it.

Per segnalare un reclamo, invece, si invita alla clientela a consultare il sito aziendale e a scaricare nella sezione "reclami" l'apposito modulo, compilarlo con tutti i dati necessari e spedirlo tramite una delle seguenti modalità:

email info@energetic.it ;

; fax: 0571.360.399.

Un consulente prenderà a carico la richiesta il prima possibile.

Per le modifiche a un servizio o l'inoltro di una richiesta riguardante i settori dell'amministrazione e credito, dell'anagrafica, delle imposte e dei servizi in generale Enegan mette a disposizione tutti i moduli necessari attraverso la sezione del sito "Modulistica".

Il modulo prescelto va compilato in ogni sua parte e rispedito tramite email all'indirizzo info@energetic.it o tramite fax allo 0571.360.399.

Energetic leader nella fornitura dell'energia per la pubblica amministrazione

Energetic - si legge sul sito dell’azienda - nasce nel 1989 e con la liberalizzazione del mercato energetico si è attestata come una delle più importanti multiutility del centro nord Italia.

Il suo mercato di riferimento è quello family, retail e business e grazie alle performance degli ultimi anni ha raggiunto quasi 100 milioni di fatturato. Stando a quanto riportato dal sito dell’azienda: nel 2012 si è certificata come primo fornitore di gas naturale per la pubblica amministrazione, a capitale interamente privato, e nel 2017 si è aggiudicata anche la convenzione per la fornitura dell'energia elettrica. L'azienda è certificata nella vendita di gas naturale ed energia elettrica e per i servizi di efficientamento energetico con i certificati Iso e Certind Italia.

Le offerte Energetic per la casa, le imprese e i condomini

Per le utenze domestiche, le imprese e i condomini Energetic propone soluzioni vantaggiose. Per conoscere le offerte più adatte alle proprie esigenze basta contattare il servizio clienti o compilare il form apposito presente nella sezione del sito "Offerte": un consulente prenderà a carico la richiesta il prima possibile. A disposizione della clientela anche le Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), ovvero offerte standard che prevedono le condizioni contrattuali fissate da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente) a prezzo fisso o variabile.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, Energetic si è aggiudicata la gara per fornitura di energia elettrica nelle seguenti regioni: Lazio (esclusa la provincia di Roma), Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (in queste ultime due fornisce anche il gas naturale). Per informazioni l'azienda è a disposizione al numero 0571.362.711 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario.