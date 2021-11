Proenergy è una società multiservizi che opera nel mercato dell'energia da oltre 50 anni, è frutto di una coesione imprenditoriale che ha riunito più aziende e professionisti. Dagli anni duemila la liberalizzazione del mercato dell'energia ha dato così la possibilità a compagnie come Proenergy di affacciarsi con la propria offerta commerciale all'utenza per la distribuzione di luce e gas ma non solo. L'azienda - si legge sul sito - ha intrapreso la strada dell'efficienza energetica come servizio da proporre all'utenza: con i propri professionisti è in grado di stilare una diagnosi energetica per individuare eventuali sprechi e definire e realizzare gli interventi di efficientamento più opportuni.

Stando a quanto dichiarato dall'azienda sul sito ufficiale, grazie al finanziamento con primari istituti di credito convenzionati e alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente l’effettivo costo complessivo di realizzazione degli interventi di efficientamento risulta estremamente ridotto, anche grazie a minori costi sui consumi derivanti dal risparmio in bolletta. Proenergy è un'azienda autorizzata dal Ministero dello Sviluppo economico a operare sul mercato dell'energia, in particolare rivolgendosi a condomini, aziende, a piccole e medie imprese, grandi industrie ed enti della Pubblica Amministrazione.

Numero telefonico Proenergy: come contattare l'azienda per una assistenza telefonica diretta

Proenergy mette a disposizione dell'utenza un numero telefonico per contattare direttamente l'assistenza clienti, raggiungibile digitando lo 02 224 712 35: come sostenuto dalla compagnia "Un filo diretto con Proenenergy, nessuna attesa e nessun risponditore automatico ma una risposta chiara e immediata dagli operatori", in caso di invio di fax il numero da comporre invece è lo 02 2423272.

Altri metodi di contatto che si possono utilizzare per contattare eventualmente Proenergy sono il form da compilare in tutti i campi per inviare una richiesta scritta dal sito aziendale, pagina "Contatti", oppure scrivere una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@proenergyspa.it, se si è titolari di una casella di posta certificata PEC si può scrivere all'indirizzo proenergypec@legalmail.it, se occorre trasmettere documenti o modulistica.

L'offerta luce, gas e servizi energetici di Proenergy per enti della Pubblica amministrazione, condomini, partite IVA o aziende

L'offerta commerciale di Proenergy è rivolta agli utenti che necessitano di luce, gas o altri servizi energetici specifici anche per i condomini, grandi industrie e enti della Pubblica Amministrazione. Sul sito aziendale della compagnia si possono trovare tutte le informazioni riguardanti l'offerta corrente di Proenergy: in particolare si rivolge ai condomini e partite IVA con un prezzo fisso del gas fino al consumo di 20.000 metri cubi all’anno, con un prezzo sulla materia prima bloccato per 12 mesi. Proenergy con l'offerta Energia+ distribuisce ai clienti gas metano e corrente elettrica ma non solo, attraverso diagnosi energetiche redatte dai professionisti dell'azienda e soci che agiscono da E.S.Co (Energy Service Company) si interviene anche sugli sprechi anche per limitare la spese, come ad esempio:

Trasformazione e riqualifica di centrali a metano;

Gestione calore con contratto di Servizio Energia e ruolo di Terzo Responsabile;

Audit e certificazioni energetiche degli edifici;

Installazione di valvole termostatiche e ripartitori calore, seguito poi dal servizio lettura e ripartizione consumi.

