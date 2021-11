En&Gas è una società energetica che si occupa della vendita di forniture di luce e gas, offrendo servizi e prodotti a privati, condomini e alle Partite IVA. Per andare incontro alle esigenze della clientela mette a disposizione diversi canali di contatto, tra cui un numero verde, per garantire sempre un filo diretto con la società e far conoscere le offerte abbassa bollette.

Come contattare il servizio clienti di En&Gas

Il servizio clienti di En&Gas è raggiungibile telefonicamente attraverso il numero degli uffici di Potenza 097.18.00.842 e tramite quelli di Torino componendo lo 011.74.28.011.

In alternativa si può scrivere una email a info@enegas.net o compilare il form presente sul sito aziendale alla voce "contatti".

Le filiali ricevono il pubblico ai seguenti orari:

Potenza: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18;

Torino: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Sul sito aziendale è presente una sezione "Modulistica" dove si possono scaricare i moduli per: la richiesta dei dati catastali, la disattivazione della fornitura di gas per teleriscaldamento, la voltura o il cambio intestatario contratto o per la disdetta fornitura gas o cambio fornitore.

Il pronto intervento di En&Gas in caso di guasti o dispersione di gas

Per segnalare un guasto o delle dispersioni di gas En&Gas è disponibile con il numero di pronto intervento gratuito e accessibile sia da rete fissa che mobile.

Il cliente deve solamente fare riferimento alla rete di distribuzione della fornitura, che si trova in evidenza sulla bolletta. Per Italgas Reti, Acam Gas, Umbria Distribuzione Gas e Metano Sant'Angelo Lodigiano il numero verde da comporre è 800.900.999; per Napoletanagas, invece, il numero da contattare è 800.553.000.

Il servizio è attivo sette giorni su sette e 24 ore su 24 e i numeri sono validi per i comuni in cui operano le società di distribuzione.

Il cliente entro pochi secondi verrà messo a contatto con un operatore del Centro Integrato di Supervisione e riceverà le indicazioni sui comportamenti da adottare. Contemporaneamente si attiverà l'unità di pronto intervento per le verifiche e le eventuali operazioni tecniche da eseguire.

L'autolettura del contatore, invece, può essere comunicata a En&Gas ogni mese nell'intervallo di tempo tra il giorno 26 e 31. Si può inviare tramite email a letture@enegas.net o tramite fax al numero 0971.18.00.842. Nel testo basta indicare il Pdr (il numero identificativo rilevabile in bolletta), la matricola del contatore, la data della lettura e la lettura in metri cubi (omettendo le cifre dopo la virgola).

En&Gas contro le pratiche commerciali aggressive

En&Gas - spiega l’azienda - ha maturato un'esperienza pluriennale nella vendita di forniture di energia elettrica e gas naturale e attualmente è operativa in diverse regioni italiane. La sua mission è quella di riportare il cliente al centro del settore energetico, in particolar modo per ciò che concerne la vendita. Sul sito si legge che l'obiettivo è quello di soddisfare al meglio i bisogni del cliente per ciò che riguarda l'approvvigionamento di luce e gas, senza trascurare il contatto diretto e cercando di ridurre il più possibile la burocrazia.

Per questo motivo En&Gas rende partecipe il cliente in ogni fase di attivazione del contratto, consigliando anche la soluzione migliore e più adatta alle sue esigenze. Per volontà dell'azienda l'attività commerciale non avviene attraverso l'utilizzo di venditori porta a porta o altre pratiche commerciali aggressive.