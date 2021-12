Umbria Energy è un'azienda di fornitura di corrente elettrica e gas metano, nata nel 2004 in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia grazie alla fusione di due realtà solide e ben avviate, ovvero Acea Energia spa (50%) nel trading e nella vendita di energia, ASM Terni spa (50%) nella distribuzione elettrica. Negli anni Umbria Energy ha espanso il proprio business andando oltre alla semplice fornitura di luce e gas, puntando anche sui servizi per la mobilità elettrica e all'installazione di prodotti per l'efficienza energetica come condizionatori, caldaie a condensazione di ultima generazione e impianti fotovoltaici domestici e industriali.

Umbria Energy conta a livello nazionale più di 80mila clienti e 90 milioni di fatturato, e come viene spesso rimarcato sul sito aziendale e sui video promozionali, l'azienda è strettamente legata al territorio grazie a un'assistenza telefonica sempre presente, gentile e professionale che cura in modo maniacale le richieste pervenute e che cerca un dialogo con il cliente per far si che: "Sia consapevole della propria gestione nell’uso delle commodities e responsabile nella gestione oculata dei consumi energetici". L'azienda si occupa anche di mobilità elettrica con l'installazione di colonnine di ricarica alimentate con energia solo da fonti rinnovabili 100%.

Numero verde per contattare l'assistenza clienti di Umbria Energy

Come scritto dalla stessa azienda sul proprio sito internet viene data molta importanza al dialogo con il cliente, cercando di soddisfare le richieste e dubbi, per questo Umbria Energy ha attivato un call center con operatori che rispondono al numero verde 800 060 010.

Nel caso si dovesse contattare l'assistenza clienti dall'estero o dal telefono cellulare il numero da digitare è lo 0744 300281. È anche attivo uno "sportello virtuale" per la messaggistica via WhatsApp al numero 327 4045985, in caso di richieste scritte in merito alle forniture di luce, gas, e prodotti per l'efficienza energetica si può scrivere una e-mail all'indirizzo info@umbriaenergy.it oppure compilare il form alla pagina Contatti del sito aziendale. Per quanto riguarda tutto ciò che concerne la mobilità elettrica, per dubbi, domande o richieste specifiche il numero verde da contattare e l' 800 22 44 00, invece l'indirizzo e-mail a cui scrivere è ecomobility@umbriaenergyeco.it, nel caso di invio documentazione contrattuale o di scambio di informazioni tra operatori è attiva la casella di posta certificata umbriaenergyspa@pec.it.

L'offerta di Umbria Energy e gli sportelli sul territorio

Umbria Energy si rivolge a clienti domestici, condomini e imprese per la fornitura di luce e gas, con offerte nel mercato libero. Molte sono le opzioni di scelta del contratto: l'energia a miglior prezzo, con o senza spread, esclusivamente da fonti rinnovabili e altri pacchetti come quelle Placet, basterà contattare un consulente per avere la miglior offerta per le proprie esigenze come anche per installare un prodotto per l'efficientamento energetico o una colonnina di ricarica. Oltre che al numero verde e a tutti gli altri metodi di contatto, è possibile recarsi presso un info point sul territorio umbro, si trovano a Perugia, Terni, Bastia Umbra e Foligno: è possibile recuperare indirizzo e orario di apertura al pubblico sul sito aziendale.

