Vivi Energia è un fornitore che opera nel mercato libero italiano dal 2003. Le sue offerte luce e gas si rivolgono a clienti privati e business. Da maggio 2021, la società ha cambiato il nome del proprio brand commerciale, passando da Vivi Gas a Vivi Energia. Come riportato nelle note informative presenti sul sito aziendale, il gruppo ha l’ambizione di creare valore sul territorio nel quale opera, lavorando con un approccio dinamico al fianco di famiglie, fornitori, PMI e grandi aziende. I suoi numeri, si legge inoltre, sono quelli di 'un’azienda leader nel settore', con oltre 300.000 clienti ed un costante incremento di punti vendita sul territorio.

Servizi e numeri verde per i clienti

Vivi Energia mette a disposizione diversi canali di contatto nell'ottica di essere sempre vicina ai propri clienti e rispondere velocemente alle loro richieste di assistenza.

Per quanto riguarda i contatti telefonici, il gruppo ha previsto tre numeri verde, ognuno dedicato alle esigenze dei diversi interlocutori:

800 15 13 13 per clienti privati;

800 30 22 33 per clienti Partita Iva;

800 68 83 83 per clienti Grandi Aziende.

Il servizio è disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 22:00, festività escluse.

La sede di Vivi Energia è ubicata in Via Vittorio Emanuele II, 4/28a a Roncadelle (BS).

È inoltre possibile accedere, dal sito aziendale, all’area clienti, dalla quale è possibile gestire la propria fornitura in totale autonomia o richiedere informazioni attraverso la sezione “Ti chiamiamo noi”, con la possibilità di lasciare il proprio numero di telefono ed essere richiamati.

Sempre sul sito è presente una sezione dedicata “Vivistore”, dove sono riportati gli indirizzi dei Punti Vendita presenti sul territorio, e attraverso la quale è possibile fissare un appuntamento per avere una consulenza personalizzata.

Altre informazioni sulle forniture luce e gas sono disponibili visitando la pagina Abbassa Bollette.

App VIVI Energia per gestire le forniture

Vivi Energia mette a disposizione dei suoi utenti anche una App, grazie alla quale è possibile gestire la propria fornitura direttamente da smartphone e tablet. Come si legge sul sito, l’App è scaricabile gratuitamente ed è caratterizzata da una navigazione estremamente intuitiva, che permette ai suoi utenti, in ogni momento e ovunque si trovino, di accedere a diverse funzionalità, in modo tale da tenere sotto controllo tutte le informazioni relative alla propria utenza.

I servizi forniti dall'App dedicata includono la visualizzazione dell'ultima bolletta, la consultazione dello storico di tutte le bollette, la possibilità di attivare la domiciliazione e l'aggiornamento sull'estratto conto con lo stato dei propri pagamenti. Tramite l'applicazione è anche possibile individuare il Punto Vendita più vicino alla propria residenza.

L’offerta per risparmiare in bolletta e tutelare l’ambiente

VIVI Energia, espone sul suo sito un’ampia panoramica delle sue offerte. Tra queste, VIVIweb Lucegas è un’offerta che il gruppo ha pensato e costruito su misura per clienti che hanno l’esigenza di risparmiare dando, nello stesso tempo, un contributo alla tutela dell'ambiente. A tal proposito, l’azienda ha previsto, per la componente energia, l’utilizzo esclusivo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Con la sottoscrizione di un contratto “dual” luce e gas, VIVI Energia prevede la possibilità di offrire ai clienti uno sconto sulla materia prima, bloccato per 12 mesi. Il cliente interessato può optare per l’offerta con tariffa monoraria, se non vuole avere vincoli di orario, o per l'opzione bioraria se i consumi sono maggiori di sera o nel fine settimana, con la comodità di gestire la propria fornitura, grazie a VIVI Energia App, direttamente dal proprio dispositivo in qualsiasi momento.