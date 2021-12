Spring Energy si occupa della vendita di forniture di luce e gas e di prodotti e servizi atti a migliorare l'efficienza energetica di uno stabile. Per conoscere tutte le informazioni in merito, riguardanti anche la fruibilità del Superbonus 110%, l'azienda mette a disposizione diversi canali di comunicazione.

Il servizio clienti di Spring Energy

Il servizio clienti di Spring Energy risponde al numero 081.192.022.18 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario). Tramite lo sportello telefonico si può richiedere una consulenza gratuita per un'utenza privata o business (per quanto riguarda la luce o il gas).

Le richieste possono essere inoltrate anche tramite WhatsApp al numero 331.93.52.594. L'assistenza è attiva anche presso gli uffici di Volla (Napoli) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.

L'attività di Spring Energy

Spring Energy è un'azienda specializzata nella vendita di energia elettrica e gas metano. Come si legge sul sito, serve tutto il territorio nazionale e attualmente conta un bacino di 50.000 clienti. L'energia prodotta proviene da fonti rinnovabili, come l'energia solare, eolica, mareomotrice, del moto ondoso e geotermica.

Per quanto riguarda le offerte per la casa, la tariffa luce parte da 0,029€/kWh, mentre quella del gas da 0,17€ /Smc. Se si stipula un contratto gas con Spring Energy e si acquista una caldaia del valore di 1.500 euro, si ricevono gratuitamente 200 metri cubi di gas metano in un anno.

L'azienda è anche attiva nel settore della mobilità sostenibile con la vendita di e-bike e se si acquista una bicicletta a pedalata assistita del valore di 1.200 euro, il cliente riceve gratis per un anno 200 kwh.

Gli interventi di efficienza energetica di Spring Energy

Spring Energy è attiva anche nel settore dell'efficientamento energetico, con la vendita di prodotti atti a migliorare la classe energetica di uno stabile all’interno delle agevolazioni fiscali date dal Superbonus 110%.

Operazione messa in atto per incentivare gli interventi di ammodernamento delle abitazioni e per migliorare l'efficienza energetica di almeno due classi. La normale detrazione fiscale oscilla dal 50% al 65%, mentre in questo caso viene potenziata fino al 110%.

Tra i prodotti che rientrano in questa agevolazione c'è l'impianto fotovoltaico, che permette di produrre autonomamente energia 100% rinnovabile, che può essere conservata grazie al sistema di accumulo. In questo modo si aumenta il livello di autoconsumo e si riduce di conseguenza il prelievo di energia dalla rete.

Con l'impianto solare termico, invece, si può avere l'acqua calda, con un risparmio nella bolletta del gas fino al 50%. Si può ricorrere anche al cappotto termico, ovvero l'isolamento termico dell'abitazione, o sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di calore. Per richiedere informazioni sugli interventi riguardanti il Superbonus 110%, si consiglia di compilare il form presente sul sito aziendale nell'omonima sezione.

Il programma di Spring Energy

Spring Energy propone alla clientela un programma fedeltà con un sistema di sconti speciali grazie ad alcune partnership nel territorio vollese. Basta fare un acquisto presso una delle attività commerciali affiliate, fare una foto allo scontrino e inviarlo tramite WhatsApp al numero 347.484.76.65. Il cliente, successivamente, riceverà uno sconto sulla bolletta, che può arrivare fino a un totale di 300 euro.