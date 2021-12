Spigas Clienti è un'azienda energetica che nasce a La Spezia e opera nel Mercato Libero. Sempre vicina alla clientela, per la scelta dell'offerta più adatta alle proprie esigenze energetiche mette a disposizione un numero verde con cui si possono richiedere informazioni.

L'assistenza di Spigas Clienti

L'assistenza di Spigas Clienti è raggiungibile, da rete fissa, tramite il numero verde 800.031.040, mentre per le chiamate da cellulari il numero da comporre è 0187.178.87.95. Tramite lo sportello telefonico non solo si può ricevere assistenza, ma anche chiedere maggiori informazioni sulla fornitura, sui contratti da stipulare o fissare un appuntamento presso uno sportello informativo di Spigas Clienti presenti a La Spezia, Sarzana (Sp), Ceparana (Sp), Levanto (Sp), Aulla (Ms), Marina di Carrara (Ms), Deiva Marina (Sp) e Brugnato (Sp).

Si può inoltrare una richiesta anche attraverso l'indirizzo mail assistenzaclienti@spigasclienti.it.

Come inoltrare l'autolettura

Si può inoltrare l'autoletttura del contatore del gas ogni mese tramite: telefonata al servizio clienti, fax al 0187.256.534, area riservata sul sito di Spigas Clienti, email ad autoletture@spigasclienti.it e app.

In caso di segnalazione guasti o fughe di gas bisogna fare riferimento al numero di telefono del distributore di appartenenza, indicato nella prima pagina della bolletta.

Reclamare un disguido a Spigas Clienti

Per reclamare un disguido il cliente deve compilare il modulo disponibile sul sito di Spigas Clienti oppure scriverlo liberamente inserendo: il nominativo del cliente, il domicilio della fornitura, l'indirizzo email, la fornitura a cui fa riferimento il reclamo, Il codice Pod o Pdr e un'esposizione dei fatti a cui si riferisce il reclamo.

Il reclamo va spedito all'indirizzo email assistenzaclienti@spigasclienti.it o tramite posta ordinaria a via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (La Spezia).

I servizi offeti dalla società

Spigas Clienti, come si legge sul sito, è il principale fornitore di energia elettrica, gas e servizi delle province di La Spezia e Massa-Carrara.

Attualmente l'azienda conta 30.000 clienti, con 200 dipendenti e sono previste 150 nuove assunzioni entro il 2023. Come spiega l'azienda, scegliendo Spigas Clienti il consumatore si assicura un risparmio certo in bolletta, contando sulla competenza e la vicinanza del team aziendale sempre a disposizione. In caso di cambio fornitore non è previsto nessun costo di attivazione.

Operando nel Mercato Libero, l'azienda offre alla clientela le offerte Placet, ovvero le offerte standard rese obbligatorie da Arera per facilitare il passaggio dal Mercato di Maggior Tutela a quello Libero. Le proposte possono essere a prezzo fisso o variabile e sono valide sia per le forniture di luce, che per quelle del gas.

