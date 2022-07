Fra il 2022 e il 2023 vari enti della Pubblica amministrazione hanno in programma di pubblicare diversi bandi per assumere migliaia di nuovi dipendenti.

Fra i concorsi previsti vi sono quelli all'agenzia delle Entrate per 2660 posti, all'agenzia delle Dogane per 1796 posti, quello per diventare Dgsa e Dirigenti scolastici, quello all'Inps per 385 posti, all'Ufficio del Processo per 1000 funzionari, al comune di Napoli per 1000 assunzioni, al Ministero Giustizia per 1092 posti e alla SNA per 90 assunzioni. Si tratterà di assunzioni a tempo indeterminato.

Per tutti questi concorsi ovviamente non ci sono ancora dettagli ufficiali, essendo in attesa dei bandi, però sono già disponibili diversi dettagli sui requisiti che potrebbero essere necessari per partecipare.

Concorso in Agenzia delle Entrate per 2660 posti

Fra i bandi previsti vi è quello per 2660 posti in Agenzia delle Entrate in arrivo entro il 2022. Il reclutamento è a tempo indeterminato per personale sia diplomato che laureato.

I posti saranno così distribuiti per profili professionali: 100 funzionari tecnici per laureati, 500 assistenti tecnici per diplomati geometri o periti industriali, 2000 funzionari tributari per laureati, 60 assistenti informatici per i quale occorre il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Le prove d’esame scritte dovrebbero consistere quesiti di carattere oggettivo-attitudinale e tecnico-professionale. Ci dovrebbe essere poi anche una prova orale. È poi previsto un periodo di prova di 6 mesi .

Bando Inps, per 385 posti per laureati

L’Inps ha previsto la pubblicazione di un nuovo bando di concorso entro il 2022, destinato al reclutamento a tempo indeterminato di 385 unità di personale di Area C, con profilo economico C1.

Esso è rivolto a laureati ed è finalizzato a reclutare personale per la gestione dei servizi per l'erogazione dell’assegno unico universale.

Concorso Ufficio del Processo, 1000 funzionari laureati

Un altro bando in previsione è quello dell'Ufficio per il Processo, destinato al reclutamento di 1000 funzionari laureati a tempo indeterminato, da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1.

Secondo le previsioni, essi dovrebbero entrare in servizio il 1° gennaio 2023, quindi l'uscita del bando dovrebbe essere piuttosto vicina.

Bando in Agenzia delle Dogane per 1796 posti

Il Concorso Agenzia Dogane 2022 è atteso entro luglio e sarà finalizzato al reclutamento di 1796 unità di personale a tempo pieno e indeterminato.

Le assunzioni in programma saranno rivolte sia a chi è in possesso di diploma di maturità, sia ai laureati e potrebbero essere così suddivise:

927 unità di III area F1 (per i laureati)

(per i laureati) 869 unità di II area F3 (per i diplomati),

Un'altra novità riguarda il fatto che quest’anno i candidati potranno scegliere la sede di lavoro ovvero la Regione di preferenza. Le prove d'esame di questo concorso probabilmente potrebbero svolgersi dopo l'estate e quindi in autunno anche.

Ci dovrebbe essere una banca dati da 5mila quesiti, una per ogni specifica area concorsuale.

Concorso per DSGA per laureati in legge, economia e scienze politiche

In arrivo nel 2022 il bando del nuovo Concorso DSGA a tempo indeterminato. Tale bando si svolgerà su base regionale. La procedura di selezione sarà composta di due prove: una scritta ed una orale, seguite dalla valutazione dei titoli. Potrebbe essere eliminata la prova preselettiva.

Quanto alle materie della prova scritta menzionate nello schema del decreto del nuovo bando vi sono: Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Contabilità pubblica, Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche, Diritto del lavoro, Legislazione scolastica, Diritto penale.

Le domande a risposta multipla a cui rispondere dovrebbero esser 60, da risolvere in due ore.

Concorso Dirigente Scolastico

In arrivo è anche il bando ufficiale per l'entrata in servizio di Dirigenti Scolastici. Secondo la bozza del regolamento, dovrebbe potersi candidare solamente il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo che abbia maturato un servizio di 5 anni nelle scuole. Occorre il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale; laurea specialistica; diploma di laurea.

L'iter della selezione potrebbe prevedere: prova preselettiva, prova scritta e prova orale.

Concorso Ministero Giustizia: 1092 posti

Al Ministero Giustizia sono in programma le assunzioni di 1092 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato non dirigenziale nel 2023.

I nuovi assunti serviranno a rafforzare l’Ufficio esecuzione penale esterna, in vista dell’entrata in vigore della riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale, sono così distribuiti:

895 unità di personale dell’Area III F1;

197 unità di personale dell’Area II F2.

Alla selezione pubblica dovrebbero poter partecipare sia gli aspiranti candidati in possesso di un diploma (per l’Area II), sia coloro in possesso di una laurea (per l’Area III).

SNA, previsto il reclutamento di 90 unità di personale

In arrivo entro il prossimo anno il concorso per il reclutamento di 90 unità di personale a tempo indeterminato, così suddivise :

28 unità di personale non dirigenziale , categoria A, pos ec. F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ;

, categoria A, pos ec. F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ; 30 specialisti esperti di formazione, comunicazione e sistemi di gestione , categoria A, pos. economica F3;

, categoria A, pos. economica F3; 30 a ssistenti specialisti , categoria B, pos. economica F3.

, categoria B, pos. economica F3. 2 dirigenti di livello non generale,

Per conoscere tutti i requisiti richiesti per partecipare, come presentare la domanda e quali saranno le prove d’esame, bisogna aspettare la pubblicazione dei bandi ufficiali.

Concorsi al comune di Napoli

Infine è prevista la pubblicazione di nuovi concorsi al comune Napoli per circa 1000 unità di personale. Molto probabilmente sarà necessaria la laurea.

Tali posti dovrebbero essere così suddivisi: