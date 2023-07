Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale al numero 149 del 28 giugno 2021 le disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale in base al decreto-legge 28 giugno 2023 numero 79.

Il decreto-legge riconosce le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al n.

41 del 18 febbraio 2008, sulla base del valore Isee di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

A tal fine, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi al settore del gas naturale, l’Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente ha provveduto a mantenere azzerate le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Sempre con il decreto-legge n. 79, per le somministrazioni di gas metano usato per combustibile per usi civili e industriali, in deroga a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota iva del 5%.

Qualora i consumi fatturati comprendano solo quelli stimati, l'aliquota del 5% verrà applicata anche ai consumi effettivi calcolati in seguito. Le agevolazioni di energia elettrica e gas naturale riguardano anche le forniture di servizi e di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Entrata in vigore

ll termine per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità per le agevolazioni sociali, in merito a sostegno alle famiglie e alle imprese per l'energia e il gas, sarà il 30 giugno 2023.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cioè il 29 giugno 2023.

Riepilogo misure bonus elettrico e gas per le famiglie

Nel dettaglio, il decreto legge numero 79 del 28 giugno 2023 che il Consiglio dei Ministri ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, riguarda queste tre misure: