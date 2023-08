Exor, la holding guidata dalla famiglia Agnelli-Elkann, ha stretto una partnership strategica con Royal Philips, leader mondiale nella tecnologia per il settore sanitario, acquisendo una partecipazione del 15% nell'azienda per circa 2,6 miliardi di euro. Questo investimento è a totale supporto dei vertici e della strategia della società oltre che della sua capacità di creare valore e prevede che Exor nomini un componente del Consiglio di sorveglianza di Philips. La scelta della holding controllante la Juventus di acquistare partecipazione di Philips dimostra la volontà di investire nel mercato della tecnologia, in forte espansione negli ultimi anni.

Un passo che consolida le partnership commerciali fra la Exor ed altre aziende innovative presenti sul mercato europeo, in particolar modo nel settore sanità. Già lo scorso anno la holding ha investito più di 800 milioni di euro per l'Istituto Merieux.

L'investimento di Exor in Philips arriva dopo quelli in Merieux ed in Lifenet

L'interesse della famiglia Agnelli per il settore della sanità non è una novità. Negli ultimi anni, la holding Exor, controllata dalla famiglia Agnelli, ha effettuato diversi investimenti nel settore sanitario. Nell'estate scorsa invece ha sostenuto una spesa di 833 milioni di euro per acquisire il 10% dell'Istituto Mérieux, un'azienda attiva nel settore della salute.

Altri 67 milioni di euro sono stati utilizzati per acquisire il 45% di Lifenet, un'azienda con strutture ambulatoriali e ospedaliere in diverse regioni italiane. È importante notare che Exor ha ancora a disposizione oltre 2 miliardi di euro per ulteriori acquisizioni e investimenti nel settore sanitario. Questi investimenti dimostrano l'impegno della famiglia Agnelli nel settore della sanità e la volontà di contribuire alla sua crescita e sviluppo.

La Exor potrebbe investire 500 milioni di euro sulla Juventus

La holding controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann potrebbe ulteriormente investire nell'immediato, non solo sul settore sanità, ma anche nello sport. Potrebbe arrivare un supporto importante da parte dell'amministratore delegato di Exor John Elkann alla Juventus.

Negli ultimi giorni a parlarne è stato il giornalista sportivo Graziano Campi, che in un post pubblicato su Twitter ha sottolineato come la holding possa garantire 500 milioni di euro alla società bianconera. Condizione necessaria affinché venga garantita tale somma è che ci siano dirigenti nella società bianconera in grado di saper valorizzare tale investimento, che permette una crescita ulteriore alla Juventus, reduce da una stagione difficile condizionata da vicende giudiziarie che hanno portato alla mancata partecipazione alle competizioni europee.