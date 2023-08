Il presidente di Exor, John Elkann, sembra essere in procinto di pianificare una strategia ambiziosa volta a reinvestire una somma notevole, nell'ordine di mezzo miliardo di euro, per riportare la Juventus ai vertici del calcio europeo. Tuttavia, Elkann sembrerebbe affrontare questa sfida con una ferma determinazione a garantire che tali risorse vengano impiegate con efficienza e in linea con una solida strategia. Prima di dare il via al flusso finanziario, starebbe conducendo una valutazione accurata per identificare chi all'interno della società bianconera possa dimostrarsi degno della sua completa fiducia.

"John Elkann ha pronto un piano da mezzo miliardo di euro per la Juventus. Prima però vuol capire chi è in grado di spenderli. Non c'è un elemento in Juventus che goda della totale fiducia di Exor: per questo sono tutti in competizione, con quattro livelli di controllo gestionale". Questo il post su Twitter pubblicato dal giornalista sportivo Graziano Campi sul suo profilo ufficiale.

Secondo quanto riportato da Campi, il presidente Exor, John Elkann, ha espresso il suo desiderio di comprendere chi all'interno della Juventus sia in grado di gestire in modo responsabile e redditizio le considerevoli risorse finanziarie che intende investire.

Questo passaggio preliminare è fondamentale per Elkann, che desidererebbe garantire che i fondi vengano sfruttati al massimo delle loro potenzialità. Da quanto trapelato da questa indiscrezione, sembra che al momento non vi sia all'interno dell'ambiente Juventus una figura che godrebbe della totale fiducia di Exor.

La Juventus potrebbe valutare un aumento di capitale da 80 milioni di euro

Intanto John Elkann ha assistito all'amichevole di famiglia fra Juventus e Juventus Next Gen disputatasi il 9 agosto all'Allianz Stadium di Torino. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile aumento di capitale da parte della Juventus sostenuto dalla Exor.

Una scelta utile anche per alleggerire il bilancio societario, che non potrà contare sui ricavi commerciali derivanti dalla partecipazione alle competizioni europee. Da valutare di quale portata sarà l'aumento di capitale, si parla di circa 80 milioni di euro, che corrisponde più o meno alla somma dei mancati ricavi derivanti dalla mancata partecipazione alla Champions League da parte della società bianconera per le note vicende giudiziarie che l'hanno riguardata la scorsa stagione.