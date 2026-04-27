Il prezzo del gas ha registrato un significativo rialzo nei mercati europei il 27 aprile 2026. L'apertura della giornata ha visto le quotazioni in aumento, con gli operatori che mantengono l'attenzione focalizzata sugli sviluppi geopolitici in Medio Oriente e sulla cruciale riapertura dello stretto di Hormuz, un corridoio marittimo di fondamentale importanza per il transito globale di gas e petrolio.

Quotazioni in rialzo ad Amsterdam e contesto geopolitico

Ad Amsterdam, il principale hub di riferimento per il gas naturale in Europa, il prezzo ha raggiunto i 45,65 euro al megawattora.

Questo valore rappresenta un incremento dell'1,76% rispetto alle quotazioni di chiusura precedenti, evidenziando una chiara tendenza al rialzo. Tale aumento riflette la notevole sensibilità dei mercati energetici globali alle dinamiche internazionali e ai persistenti fattori di rischio legati alla stabilità geopolitica, in particolare nell'area mediorientale.

L'indice italiano del gas (IGI) e il ruolo del GME

Anche in Italia, l'Italian Gas Index (IGI), pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), ha mostrato valori in linea con la tendenza europea. La quotazione registrata per il mercato italiano si è attestata a 45,64 euro al megawattora. L'IGI funge da indicatore chiave per il prezzo di riferimento del gas naturale scambiato sul mercato nazionale e viene aggiornato quotidianamente dal GME, l'ente preposto all'organizzazione e alla gestione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale nel Paese.

La persistente incertezza legata alla situazione in Medio Oriente e, in particolare, la riapertura dello stretto di Hormuz continuano a esercitare una significativa influenza sulla volatilità dei prezzi del gas. Questi fattori mantengono alta la soglia di attenzione tra gli operatori del settore e gli analisti, che monitorano costantemente gli sviluppi per anticipare possibili impatti sui mercati energetici globali.