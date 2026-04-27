L'apertura dei mercati finanziari di lunedì 27 aprile 2026 ha registrato un lieve rialzo per lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il differenziale, che misura la differenza di rendimento tra i titoli di Stato dei due Paesi, si è attestato a 79 punti base, segnando un aumento rispetto ai 78 punti registrati alla chiusura della seduta di venerdì precedente. Contestualmente, il rendimento del decennale italiano ha evidenziato un incremento, salendo al 3,8% dal precedente 3,7%.

Andamento dello Spread e dei Rendimenti

Lo spread tra BTP e Bund è un indicatore chiave per valutare la percezione del rischio legato al debito pubblico italiano rispetto a quello tedesco.

Il livello di 79 punti base non è inedito per il mese di aprile; questo stesso valore era già stato raggiunto in precedenza, in particolare il 9 aprile 2026. In quella data, il BTP benchmark a 10 anni registrava un rendimento del 3,76%. Questa dinamica riflette le continue fluttuazioni e le aspettative degli operatori finanziari sui mercati.

Nonostante una recente riduzione rispetto ai picchi del 4% toccati in periodi precedenti, il livello attuale dei rendimenti e dello spread si mantiene significativamente più elevato rispetto all'inizio dell'anno, evidenziando una persistente cautela da parte degli investitori.

Il Calendario delle Aste di Aprile e i Titoli Europei

Il mese di aprile è caratterizzato da un intenso calendario di aste di titoli di Stato italiani.

Tra le operazioni in programma, figurano le emissioni di Bot a 12 e 3 mesi, seguite da quelle di BTP a medio e lungo termine. Queste aste rappresentano momenti cruciali per il finanziamento del debito pubblico e per la definizione dei tassi di interesse futuri.

Nel contesto europeo, anche altri titoli di Stato hanno mostrato movimenti. Il rendimento dei Bund tedeschi a 10 anni si è posizionato al 2,97%. Per quanto riguarda gli altri Paesi dell'Eurozona, i Bonos spagnoli a 10 anni hanno registrato un rendimento del 3,42%, con uno spread di 45 punti base rispetto ai Bund. Gli Oat francesi a 10 anni, invece, hanno visto il loro rendimento attestarsi al 3,63%, con uno spread che è salito a 65 punti base rispetto ai titoli tedeschi.

Le prossime aste di aprile includeranno ulteriori collocamenti di BTP Short e BTP€i, oltre a nuove emissioni di Bot e BTP a medio e lungo termine, confermando l'impegno del Tesoro nella gestione del debito pubblico attraverso un'offerta diversificata di strumenti finanziari.