Il prezzo del petrolio ha registrato un significativo aumento la mattina del 27 aprile 2026, con il Brent oltre i 107 dollari al barile e il WTI in forte rialzo. Questo incremento è conseguenza di tensioni internazionali e decisioni politiche statunitensi del fine settimana, inclusi l'attacco alla cena dei corrispondenti e l'annullamento, voluto da Donald Trump, del viaggio degli inviati americani per i colloqui di pace con l'Iran. Tali episodi hanno generato accresciuta incertezza sui mercati energetici globali.

Il contratto per giugno sul WTI americano ha segnato un rialzo dell'1,80%, attestandosi a 96,10 dollari al barile.

Il Brent ha registrato un incremento di quasi il 2%, raggiungendo i 107,41 dollari al barile nelle prime ore. Questi dati evidenziano la volatilità dei mercati energetici in risposta alle dinamiche geopolitiche.

Aggiornamenti sulle quotazioni petrolifere

Sulla piattaforma ICE di Londra, i futures sul Brent per luglio 2026 hanno superato i 108 dollari al barile per la prima volta dal 7 aprile 2026. Alle 10:21 ora di Mosca, il Brent ha toccato quota 108,09 dollari al barile (+2,62%). Successivamente, alle 10:39, il prezzo si è assestato a 107,89 dollari (+2,43%). I futures sul WTI con consegna a giugno hanno raggiunto i 96,58 dollari al barile, segnando una crescita del 2,31%.

Impatto delle tensioni geopolitiche

Gli episodi del fine settimana, quali l'attacco alla cena dei corrispondenti e l'annullamento del viaggio degli inviati statunitensi per i colloqui di pace con l'Iran, hanno influenzato l'aumento dei prezzi del petrolio. Tali eventi hanno alimentato l'apprensione, contribuendo all'incertezza dei mercati energetici e al rialzo delle quotazioni di Brent e WTI.

Il mercato petrolifero si conferma sensibile alle dinamiche geopolitiche e alle decisioni politiche internazionali, con oscillazioni che riflettono immediatamente le tensioni e le variazioni nell'offerta e nella domanda globale.