Giorgetti ha annunciato che il Consiglio dei ministri di venerdì affronterà temi cruciali per i trasporti e la fiscalità sui carburanti. A Parigi, al termine del G7 Finanze, il ministro ha evidenziato l'importanza di sostenere l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale, settori colpiti da dinamiche economiche e aumento dei prezzi dell’energia. Il governo lavora alla proroga dello sconto sulle accise, prevedendo di andare in questa direzione. La ricerca di coperture finanziarie è complessa, con incontri previsti con le categorie. Le coperture finanziarie restano centrali, dati i vincoli di bilancio.

Misure e risorse per i trasporti

Il Consiglio dei ministri delibererà provvedimenti specifici per l’autotrasporto e il trasporto pubblico locale, settori impattati dall’aumento dei costi energetici. Oltre alla proroga dello sconto sulle accise, il governo discuterà con le associazioni di categoria per definire ulteriori interventi. Reperire le risorse per estendere le agevolazioni fiscali è complesso, rendendo indispensabile il dialogo. La proroga delle accise si inserisce in un più ampio quadro di misure governative per fronteggiare l’aumento dei prezzi dell’energia, anche per le tensioni internazionali. Salvini ha indicato che l’Italia ha già stanziato circa 1 miliardo di euro per ridurre le accise su benzina e diesel, alleggerendo l’impatto su consumatori e imprese.

Sciopero autotrasportatori e aiuti

La forte dipendenza dell’Italia dall’energia importata la rende vulnerabile alle fluttuazioni dei prezzi globali. La riduzione delle accise, introdotta a marzo e prorogata fino a fine aprile, è ora in fase di ulteriore estensione. Tuttavia, Salvini ha affermato che lo sconto non ha fornito sollievo sufficiente agli autotrasportatori, che hanno annunciato uno sciopero nazionale per la prossima settimana. Il governo incontrerà venerdì le associazioni del trasporto merci per discutere il possibile ripristino di un credito d’imposta e l’assegnazione di diverse centinaia di milioni di euro a sostegno del settore. Questi interventi mirano a rispondere alle richieste degli operatori e a garantire la continuità dei servizi.