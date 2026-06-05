Il Gruppo De Cecco, storica azienda abruzzese leader nel settore agroalimentare, ha ufficializzato l'acquisizione della società pugliese Rossogargano. Quest'ultima è specializzata nella produzione e trasformazione del pomodoro. L'operazione, annunciata il 5 giugno 2026, segna un passo strategico e significativo nell'espansione della presenza di De Cecco nel comparto delle conserve alimentari.

Fondata nel 2008, Rossogargano è una realtà produttiva con sede a Foggia, rinomata per la lavorazione di pomodoro coltivato in Puglia. L'azienda vanta circa 30 soci e una produzione che nel 2025 ha raggiunto l'importante traguardo di 100.000 tonnellate di pomodoro lavorato.

Questa acquisizione consente a De Cecco di rafforzare in modo sostanziale la propria offerta nel segmento delle conserve di pomodoro, integrando una filiera già consolidata nei settori della pasta e dei prodotti da forno.

Obiettivi strategici e dettagli dell'operazione

Il Gruppo De Cecco ha evidenziato che l'acquisizione di Rossogargano si inserisce pienamente in una strategia di crescita e diversificazione mirata a valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane. Il presidente Filippo Antonio De Cecco ha dichiarato in merito: "Con questa operazione intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel comparto delle conserve e sostenere attivamente la filiera del pomodoro italiano di qualità".

È stato inoltre specificato che Rossogargano continuerà a operare mantenendo il proprio marchio distintivo e la gestione locale, beneficiando al contempo delle importanti sinergie industriali e commerciali offerte dal gruppo abruzzese.

L'acquisizione non prevede modifiche alla struttura produttiva di Rossogargano, che manterrà la sede e gli impianti operativi a Foggia. L'ingresso di De Cecco nel capitale sociale permetterà di ampliare significativamente la distribuzione dei prodotti Rossogargano, sia sul mercato italiano che su quello internazionale, sfruttando appieno la vasta e consolidata rete commerciale globale del gruppo.

Il profilo del Gruppo De Cecco: tradizione e innovazione

Il Gruppo De Cecco si annovera tra le principali aziende italiane nel settore agroalimentare, forte di una lunga e prestigiosa tradizione nella produzione di pasta di semola di grano duro.

Fondata nel lontano 1886 a Fara San Martino, in Abruzzo, l'azienda è cresciuta costantemente fino a diventare uno dei marchi più riconosciuti e apprezzati a livello mondiale per l'elevata qualità dei suoi prodotti. Oltre alla pasta, De Cecco produce una vasta gamma di articoli, inclusi oli, sughi, farine e prodotti da forno, con una presenza in oltre 100 paesi grazie alle sue esportazioni.

La strategia di crescita del gruppo si fonda sulla valorizzazione delle materie prime italiane e sull'innovazione continua nei processi produttivi, mantenendo un forte e indissolubile legame con il territorio di origine. Con l'acquisizione di Rossogargano, De Cecco consolida ulteriormente la propria posizione nel mercato delle conserve alimentari, puntando a una maggiore e più profonda integrazione della filiera agroalimentare nazionale.