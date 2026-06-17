Il responsabile dello stabilimento Stellantis di Cassino, Giuseppe Filosa, ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo il futuro del polo produttivo. Filosa ha infatti confermato l'impegno attivo dell'azienda nella ricerca di soluzioni concrete per garantire la sostenibilità e lo sviluppo del sito. Ha specificato che sono in corso approfondite valutazioni, che includono l'esame di collaborazioni con potenziali partner strategici, con il duplice obiettivo di rafforzare la competitività dello stabilimento sul mercato globale e di assicurare la continuità occupazionale per i numerosi lavoratori.

Strategie per il rilancio e nuove sinergie a Cassino

Durante un recente e costruttivo incontro con i rappresentanti sindacali, il manager Giuseppe Filosa ha dettagliato le strategie attualmente in atto per il rilancio e la valorizzazione dell'impianto di Cassino. Ha chiarito che Stellantis sta esplorando attivamente diverse opzioni, tra cui spicca la possibilità di instaurare collaborazioni proficue con altri soggetti industriali. “Stiamo lavorando con determinazione per il futuro dello stabilimento di Cassino, anche attraverso l'identificazione e l'ingaggio di potenziali partner,” ha dichiarato Filosa, sottolineando la ferma volontà di individuare e cogliere nuove e significative opportunità di sviluppo per il sito produttivo, cruciali per la sua prosperità a lungo termine.

La rilevanza strategica del polo produttivo di Cassino

Lo stabilimento Stellantis di Cassino si conferma come uno dei poli produttivi di maggiore importanza per il gruppo in Italia. Situato strategicamente nella provincia di Frosinone, questo impianto industriale di punta è dedicato alla produzione di modelli automobilistici di elevato profilo per marchi di prestigio come Alfa Romeo e Maserati. Con una forza lavoro composta da centinaia di dipendenti altamente qualificati, il sito riveste un ruolo strategico non solo per l'economia locale, ma anche nel più ampio panorama produttivo nazionale, contribuendo in modo sostanziale al settore automotive italiano.

Le affermazioni di Filosa giungono in un momento di particolare e crescente attenzione per il settore automotive in Italia, un comparto che si trova ad affrontare sfide complesse e trasformative.

Queste includono la rapida transizione verso la mobilità elettrica e la crescente pressione della competitività internazionale. Nonostante questo scenario dinamico, l'azienda ha riaffermato con forza il proprio impegno a mantenere la centralità dello stabilimento di Cassino, puntando con decisione sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca di possibili sinergie industriali per sostenere con vigore sia i volumi di produzione sia i livelli di occupazione, garantendo così un futuro solido e prospero per l'impianto.