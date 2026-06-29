La Doria S.p.A., importante realtà industriale nel settore alimentare, ha annunciato l'acquisizione del 100% di Solana S.p.A., azienda specializzata nella trasformazione industriale del pomodoro. L'operazione, ufficializzata il 29 giugno 2026, segna un passo strategico fondamentale per il gruppo La Doria, che mira a rafforzare significativamente la propria posizione nel comparto della lavorazione del pomodoro, ampliando contestualmente capacità produttiva e influenza sul mercato.

Solana S.p.A., con sede a Cremona, è dotata di un impianto produttivo all'avanguardia, capace di processare oltre 300.000 tonnellate di pomodoro fresco ogni anno.

Questa acquisizione non solo espande la capacità operativa di La Doria, ma ne consolida anche la posizione tra i principali attori italiani del settore agroalimentare. Antonio Ferraioli, amministratore delegato di La Doria, ha commentato: "L'acquisizione di Solana rappresenta un'importante opportunità di crescita strategica e ci consente di rafforzare ulteriormente il nostro presidio in una filiera essenziale come quella del pomodoro, garantendo maggiore integrazione e controllo."

Dettagli dell'acquisizione e prospettive strategiche

L'accordo prevede l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Solana S.p.A. da parte di La Doria. Questa operazione è destinata a generare sinergie significative, permettendo al gruppo di incrementare notevolmente la propria capacità di lavorazione e di diversificare l'offerta di prodotti.

L'obiettivo è soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, sia sul mercato nazionale che su quelli internazionali. L'integrazione di Solana è vista come un'opportunità chiave per ottimizzare l'intera filiera produttiva, dalla raccolta alla trasformazione, e per valorizzare al massimo la qualità della materia prima italiana, elemento distintivo dei prodotti La Doria.

La Doria S.p.A.: un leader nel panorama alimentare

Con sede principale ad Angri, in provincia di Salerno, La Doria S.p.A. si configura come un solido gruppo industriale italiano, con una lunga storia di successi nella produzione di conserve alimentari. La sua vasta gamma include derivati del pomodoro, legumi, succhi di frutta e pasta.

L'azienda si posiziona come uno dei maggiori produttori europei di derivati del pomodoro, servendo la grande distribuzione organizzata sia con i propri marchi distintivi sia attraverso la produzione per conto terzi. La Doria opera tramite una rete di stabilimenti produttivi dislocati strategicamente in Italia e distribuisce con successo i suoi prodotti in numerosi Paesi nel mondo, consolidando la sua reputazione di eccellenza e affidabilità.