Francesco Turcato è stato confermato presidente di Confindustria Valle d'Aosta per il biennio 2026-2028. La decisione è stata ratificata il 21 luglio 2026, durante l'assemblea degli industriali valdostani riunitasi a Issogne. La proroga dell'incarico, estesa anche al consiglio di presidenza, ha ottenuto un ampio consenso, essendo stata richiesta da oltre due terzi degli iscritti all'associazione. Il processo di conferma aveva già ricevuto il parere favorevole del collegio speciale dei probiviri confederali nelle settimane precedenti e l'approvazione unanime del Consiglio generale di Confindustria Valle d'Aosta lo scorso 30 giugno.

Questo percorso evidenzia una forte coesione interna e un chiaro mandato di continuità per la gestione associativa.

Durante l'assemblea, il presidente Turcato ha sottolineato l'importanza della compattezza associativa, dichiarando: "La coesione emersa anche oggi in assemblea garantisce la continuità necessaria per accompagnare le imprese valdostane nel raggiungimento degli obiettivi sfidanti richiesti da questa fase geopolitica ed economica". Il consiglio di presidenza confermato affiancherà Turcato, che mantiene le deleghe a credito, finanza e fisco, lavoro e relazioni industriali. Ne fanno parte anche: Edy Incoletti, vicepresidente vicario con delega per il digitale e l'education; Alessandro Farano, vicepresidente con delega per la ricerca e lo sviluppo; Lisanna Mancuso, vicepresidente con delega all'ambiente e sostenibilità; Giovanni Pellizzeri, presidente Piccola Industria; e Davide Dell'Innocenti, presidente Gruppo Giovani Imprenditori.

Una squadra che copre le diverse sfide e opportunità del panorama economico attuale.

Confindustria Valle d'Aosta: Struttura e Missione

Confindustria Valle d'Aosta si configura come l'associazione territoriale che rappresenta le imprese manifatturiere e di servizi operanti nella regione. La sua missione principale consiste nel promuovere attivamente lo sviluppo industriale, tutelare gli interessi delle imprese associate e supportare le attività economiche locali. Il consiglio di presidenza, guidato dal presidente, è l'organo incaricato di coordinare tutte le attività e definire le strategie associative, attraverso l'assegnazione di deleghe specifiche ai vicepresidenti e ai presidenti dei gruppi interni per una gestione efficace.

Il Ruolo Strategico del Consiglio di Presidenza e le sue Deleghe

Il consiglio di presidenza di Confindustria Valle d'Aosta detiene un ruolo cruciale nella formulazione delle linee guida e delle politiche associative. Le deleghe assegnate ai suoi membri coprono una vasta gamma di ambiti chiave, essenziali per la competitività e la crescita delle imprese. Tra questi figurano il credito, la finanza, il fisco, il lavoro, le relazioni industriali, il digitale, l'education, la ricerca, lo sviluppo, l'ambiente e la sostenibilità. La composizione del consiglio, che include anche i rappresentanti della Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori, assicura un'attenzione capillare e una rappresentanza equilibrata delle diverse componenti del dinamico tessuto produttivo valdostano, rispondendo alle esigenze specifiche di ogni settore e dimensione aziendale.