La F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino ha perfezionato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di RossoGargano, azienda specializzata nella produzione e trasformazione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. L'operazione, annunciata il 5 giugno 2026, prevede il completamento entro luglio 2026, rafforzando la filiera produttiva nel settore delle conserve alimentari.

RossoGargano è riconosciuta come uno dei principali operatori nel mercato italiano delle conserve alimentari. Questa acquisizione strategica consente a De Cecco il pieno controllo della filiera produttiva di RossoGargano, consolidando la propria presenza in un comparto strategico.

L'integrazione porterà vantaggi in qualità strutturale e logistica, grazie alle tecnologie rinnovate presso gli impianti di RossoGargano.

Il supporto di Intesa Sanpaolo all'operazione

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha svolto un ruolo cruciale, agendo come Underwriting Bank e fornendo le risorse finanziarie necessarie per il perfezionamento dell'acquisizione. Questo accordo sottolinea il ruolo di Intesa Sanpaolo quale partner strategico per la crescita e il consolidamento delle imprese italiane. La banca supporta le aziende in operazioni straordinarie per rafforzarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Il perfezionamento dell'acquisizione, atteso entro luglio 2026, rappresenta un passaggio rilevante per la strategia di sviluppo di De Cecco nel settore delle conserve alimentari e vegetali, mirando a maggiore integrazione e controllo qualità.

De Cecco e RossoGargano: sinergie agroalimentari

De Cecco, con sede a Fara San Martino, è un'azienda italiana leader nella produzione di pasta e prodotti alimentari. RossoGargano si distingue per la produzione e trasformazione di pomodoro e conserve vegetali, punto di riferimento nel settore agroalimentare nazionale.

L'operazione conferma la volontà di De Cecco di consolidare la propria posizione nel comparto agroalimentare, focalizzandosi su una filiera integrata e una maggiore efficienza produttiva. Questa sinergia promette di generare valore aggiunto e rafforzare la leadership di De Cecco.