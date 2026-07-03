Il prezzo del gas naturale ha registrato un significativo rialzo sulla piazza Ttf di Amsterdam il 3 luglio 2026, sfiorando la soglia dei 45 euro. Questa tendenza al rialzo è stata evidente nei contratti future per il mese di agosto, che hanno concluso la giornata con un incremento del 2,19%, fissandosi a 44,98 euro al megawattora (MWh). La chiusura delle negoziazioni, avvenuta a Milano alle 18:54, ha confermato una giornata di marcata crescita per l'intero mercato del gas, segnalando una rinnovata dinamica nei valori di riferimento.

L'andamento dei prezzi e i nuovi massimi

Nel corso della stessa giornata, l'andamento del gas naturale ha mostrato un'ulteriore accelerazione, riuscendo a superare temporaneamente la quota di 45 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam. Questo picco ha rappresentato un nuovo massimo per il mercato, non più raggiunto dal 12 giugno precedente. I contratti future di agosto hanno in particolare evidenziato un robusto slancio, guadagnando complessivamente il 2,4% e spingendosi fino a toccare i 45,07 euro al MWh. Tale vigorosa dinamica dei prezzi è stata principalmente attribuibile alla intensa competizione globale tra i mercati dell'Asia e dell'Europa, entrambi fortemente impegnati ad assicurarsi gli approvvigionamenti di gas naturale liquefatto (GNL).

Il ruolo strategico della piazza Ttf di Amsterdam

La Ttf di Amsterdam si conferma, in questo scenario, come uno dei principali hub europei e punto di riferimento nevralgico per la negoziazione del gas naturale. I valori quotati su questa piattaforma sono ampiamente riconosciuti e fungono da riferimento cruciale per l'intero mercato energetico europeo. L'andamento registrato il 3 luglio 2026 evidenzia, in modo inequivocabile, una crescente attenzione e una sensibilità accentuata verso la sicurezza delle forniture di gas. Parallelamente, si osserva una persistente volatilità dei prezzi, strettamente legata alle fluttuazioni della domanda internazionale, con particolare riferimento alla rivalità strategica e alle dinamiche di approvvigionamento tra i mercati asiatici ed europei.