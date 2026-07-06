Biovalley Investments Partner S.p.A. ha annunciato la cessione della sua partecipazione di controllo in Bic Incubatori Fvg S.p.A. a Innova S.r.l., società con sede a Roma. L'operazione, comunicata il 3 luglio 2026, è cruciale per lo sviluppo di startup innovative in Friuli Venezia Giulia.

Il trasferimento della quota di controllo, detenuta da Biovalley Investments Partner S.p.A. – quotata su Euronext Growth Milan – a Innova S.r.l., si inserisce in un contesto di rafforzamento strategico. Innova S.r.l. è attiva nell'innovazione e ricerca, mentre Bic Incubatori Fvg S.p.A.

è un incubatore di imprese che offre supporto e accelerazione a startup e aziende innovative locali. Questa transazione consolida le attività di innovazione e trasferimento tecnologico regionale.

Dettagli dell'operazione e soggetti coinvolti

Con sede a Trieste, Biovalley Investments Partner S.p.A. è una holding focalizzata su investimenti in biotecnologia e innovazione. La cessione della partecipazione di controllo in Bic Incubatori Fvg S.p.A., che gestisce incubatori e supporta la crescita di startup tecnologiche, rappresenta un passaggio significativo. L'acquirente, Innova S.r.l. di Roma, è riconosciuta per il suo impegno in innovazione, ricerca e sviluppo.

Questa cessione è un evento strategico per l'innovazione regionale, coinvolgendo attori chiave nella promozione di nuove imprese e nella valorizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche locali.

L'annuncio pubblico sottolinea l'importanza di questa transazione per la gestione degli incubatori di impresa in Friuli Venezia Giulia.

Il ruolo di Bic Incubatori Fvg nel contesto regionale

Bic Incubatori Fvg S.p.A. ricopre un ruolo centrale nell'ecosistema innovativo del Friuli Venezia Giulia. Offre servizi di incubazione, mentoring e supporto allo sviluppo per startup e nuove imprese, collaborando con enti pubblici e privati per facilitare la nascita e la crescita di realtà imprenditoriali innovative.

La cessione a Innova S.r.l. si inserisce in un percorso di consolidamento e rafforzamento delle attività di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico. L'operazione garantirà continuità e sviluppo alle iniziative di Bic Incubatori Fvg S.p.A., in una regione attenta alla ricerca e all'innovazione.